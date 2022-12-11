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Турция начала пропускать танкеры с нефтью через Босфор и Дарданеллы

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Пробка образовалась из-за требования Турции к судам предъявлять письменные страховые гарантии
Пробка образовалась из-за требования Турции к судам предъявлять письменные страховые гарантии
Фото: ЕРА

Очередь нефтяных танкеров в турецких проливах Босфор и Дарданеллы начала уменьшаться. Об этом 11 декабря сообщает Bloomberg.

По мнению опрошенных агентством экспертов, это означает, что Анкара разрешила конфликт, связанный со страхованием судов.

Еще утром прохода ожидали 19 танкеров, накануне их было 27, говорится в сообщении. Компетентный источник рассказал Bloomberg, что ранее заблокированные танкеры начали пропускать.

Агентство отмечает, что пробка из танкеров, большинство из которых перевозит нефть из Казахстана, образовалась из-за требования Турции предъявлять письменные страховые гарантии о защите от таких рисков, как столкновения и разливы.

Контекст:

Очередь из танкеров начала образовываться после того, как 5 декабря вступило в силу решение стран G7 и Европейского союза о введении потолка цены на российскую нефть, которое призвано лишить Россию сверхдоходов от торговли нефтепродуктами на фоне вторжения РФ в Украину.

По данным Reuters, право на проход получали только те танкеры, которые перевозят нефть по цене ниже установленного потолка.

Теги: Турция, нефть, страхование, Босфор, танкер
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