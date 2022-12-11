Турция начала пропускать танкеры с нефтью через Босфор и Дарданеллы

Агентство отмечает, что пробка из танкеров, большинство из которых перевозит нефть из Казахстана, образовалась из-за требования Турции предъявлять письменные страховые гарантии о защите от таких рисков, как столкновения и разливы.

Еще утром прохода ожидали 19 танкеров, накануне их было 27, говорится в сообщении. Компетентный источник рассказал Bloomberg, что ранее заблокированные танкеры начали пропускать.

По мнению опрошенных агентством экспертов, это означает, что Анкара разрешила конфликт, связанный со страхованием судов.

Контекст:

Очередь из танкеров начала образовываться после того, как 5 декабря вступило в силу решение стран G7 и Европейского союза о введении потолка цены на российскую нефть, которое призвано лишить Россию сверхдоходов от торговли нефтепродуктами на фоне вторжения РФ в Украину.

По данным Reuters, право на проход получали только те танкеры, которые перевозят нефть по цене ниже установленного потолка.