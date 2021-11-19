Турецкие СМИ пишут, что исламского проповедника Гюлена отравили

Гюлен выехал в США на лечение в 1999 году и с тех пор живет там Скриншот: AfSV / YouTube

По данным СМИ, Гюлена якобы отравили в его поместье в Пенсильвании. Портал также сообщает, что один из мулл движения Гюлена покончил с собой в этом же поместье.

Сейчас там охранные меры усилены до максимального уровня и въезд туда запрещен, подчеркивают журналисты. СМИ сообщает, что сотрудникам виллы запретили общаться с прессой, а такие сведения порталу якобы подтвердили представители спецслужб.

Согласно информации портала, Гюлен был отравлен в ночь на среду, 17 ноября.

При этом ряд источников опровергают новость о смерти главы FETO. Например, журналист Эмре Услу написал в своем Twitter со ссылкой на личные источники информации о том, что данные о смерти Гюлена являются фейком.

OdaTV ve Havuz fareleri Fethullah Gülen'i görmeyi özleyince GÜLEN ÖLDÜ diye s * k * yor. Cemaatçiler de adam * n videosunu çekip yay * nl * yor. Dertleri * u: RTE'nin A * IR hastal * konu * ulmas * n diye Gülen öldü diye yaygara yap * yorlar. Benim KAYNAKLAR GÜLEN SON DERECE * Y * ve SA * LIKLI DED * — Emre Uslu (@EmreUslu) November 17, 2021

Приближенный общественного деятеля Джевдет Тюркйолу, в свою очередь, опубликовал видео, где рассказывает о том, что проповедник жив, а слухи о покушении являются выдумкой.