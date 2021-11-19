Турецкие СМИ пишут, что исламского проповедника Гюлена отравили

По данным СМИ, Гюлена якобы отравили в его поместье в Пенсильвании. Портал также сообщает, что один из мулл движения Гюлена покончил с собой в этом же поместье.
Сейчас там охранные меры усилены до максимального уровня и въезд туда запрещен, подчеркивают журналисты. СМИ сообщает, что сотрудникам виллы запретили общаться с прессой, а такие сведения порталу якобы подтвердили представители спецслужб.
Согласно информации портала, Гюлен был отравлен в ночь на среду, 17 ноября.
При этом ряд источников опровергают новость о смерти главы FETO. Например, журналист Эмре Услу написал в своем Twitter со ссылкой на личные источники информации о том, что данные о смерти Гюлена являются фейком.
OdaTV ve Havuz fareleri Fethullah Gülen'i görmeyi özleyince GÜLEN ÖLDÜ diye s * k * yor. Cemaatçiler de adam * n videosunu çekip yay * nl * yor. Dertleri * u: RTE'nin A * IR hastal * konu * ulmas * n diye Gülen öldü diye yaygara yap * yorlar. Benim KAYNAKLAR GÜLEN SON DERECE * Y * ve SA * LIKLI DED *— Emre Uslu (@EmreUslu) November 17, 2021
Приближенный общественного деятеля Джевдет Тюркйолу, в свою очередь, опубликовал видео, где рассказывает о том, что проповедник жив, а слухи о покушении являются выдумкой.
17.11.2021 pic.twitter.com/LDL73jC1Zi— Cevdet Turkyolu (@C_turkyolu) November 17, 2021
Движение оппозиционного проповедника Гюлена Анкара считает террористическим. Гюлен был соратником президента Турции Редежпа Эрдогана, отношения с которым обострились в 2013 году, сообщала Politico. Проповедник выехал в США на лечение в 1999 году и с тех пор живет там. Гюлен и его последователи открыли образовательные центры более чем в 100 странах, отмечает CNN.
В Турции в июле 2016 года произошла попытка военного переворота, мятеж был подавлен в течение нескольких часов. ВВС отмечает, что из-за путча в 2016 году были арестованы или уволены более 50 тыс. человек.
Власти Турции утверждают, что к организации переворота причастен проживающий в США Гюлен, и требуют его экстрадиции. Сам проповедник попросил США не выполнять требования Турции и назвал просьбу Анкары об экстрадиции политической вендеттой.
Канал NBC News 15 ноября 2018 года со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом попросил правоохранительные органы изучить ситуацию с возможной выдачей Гюлена Турции. По словам одного из собеседников телеканала, чиновники на местах отклонили запросы администрации. Тогдашняя спикер Госдепартамента США Хизер Нойерт в ответ заявила, что Белый дом не вел переговоров о возможной экстрадиции Гюлена в Турцию.