Турнир ММА в Москве закончился массовой дракой с участием полиции и ОМОН

Спортсмены Магомед Исмаилов и Владимир Минеев начали словесный спор в перерыве между боями на турнире Fight Nights Global Winter Cup. Их перепалка переросла в массовую драку.

Бойцы смешанных единоборств Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили на турнире Fight Nights Global Winter Cup потасовку, которая переросла в массовую драку, сообщил "Матч ТВ" в Twitter 24 декабря.

Минеев вызвал Исмаилова на бой, между ними началась словесная перепалка. Оба спортсмена присутствовали на турнире как зрители. После одного из поединков турнира Минеев забрал микрофон и вызвал Исмаилова на бой, обвинив его в трусости.

* Минеев и Исмаилов устроили массовую драку на Fight Nights. В клетку зашла даже полиция * ‍♂️



