Twitter обозначил аккаунты премьера и главы МИД Норвегии как правительственные организации Нигерии

Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Норвегии, призвав службу поддержки Twitter исправить ошибку.

Так, в твите говорится, что как нигерийские правительственные организации обозначены страницы МИД Норвегии, главы ведомства Анникен Хюитфельдт и премьер-министра Йонаса Стере.

Скриншот: Anniken Huitfeldt / Twitter

Скриншот: Jonas Gahr Støre / Twitter

"Уважаемый Twitter, как бы нам ни нравились наши прекрасные двусторонние отношения и близкое соседство с Нигерией по алфавиту, мы были бы очень признательны, если бы вы обозначили нас как Норвегию. Это также касается премьер-министра и министра иностранных дел", – отметили в МИД.

Dear @TwitterSupport, as much as we enjoy our excellent bilateral relations and close alphabetical vicinity with Nigeria, we would much appreciate if you could label us as Norway *



P.S. That also goes for Prime Minister @jonasgahrstore and Foreign Minister @AHuitfeldt * pic.twitter.com/wr6cb3yv2W — Norway MFA (@NorwayMFA) December 13, 2022

Через несколько часов после обращения дипломатов соцсеть исправила ошибку, и на момент публикации новости аккаунты были обозначены уже как норвежские правительственные организации.