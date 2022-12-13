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Twitter обозначил аккаунты премьера и главы МИД Норвегии как правительственные организации Нигерии

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В МИД Норвегии призвали службу поддержки Twitter исправить ошибку
В МИД Норвегии призвали службу поддержки Twitter исправить ошибку
Фото: ЕРА

Соцсеть Twitter обозначила аккаунты представителей правительства Норвегии как правительственные организации Нигерии.

Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Норвегии, призвав службу поддержки Twitter исправить ошибку.

Так, в твите говорится, что как нигерийские правительственные организации обозначены страницы МИД Норвегии, главы ведомства Анникен Хюитфельдт и премьер-министра Йонаса Стере.

Скриншот: Anniken Huitfeldt / Twitter
Скриншот: Anniken Huitfeldt / Twitter

Скриншот: Jonas Gahr Støre / Twitter
Скриншот: Jonas Gahr Støre / Twitter

"Уважаемый Twitter, как бы нам ни нравились наши прекрасные двусторонние отношения и близкое соседство с Нигерией по алфавиту, мы были бы очень признательны, если бы вы обозначили нас как Норвегию. Это также касается премьер-министра и министра иностранных дел", – отметили в МИД.

Через несколько часов после обращения дипломатов соцсеть исправила ошибку, и на момент публикации новости аккаунты были обозначены уже как норвежские правительственные организации.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Twitter, Норвегия, Нигерия, соцсети, премьер-министр, соцсеть, Йонас Гар Стере, Анникен Хюитфельдт
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