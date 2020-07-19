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Twitter удалил видео Трампа с песней Linkin Park

Ранее Трамп ретвитнул предвыборный ролик, опубликованный его помощником Дэном Скавино, в котором использовалась песня рок-группы Linkin Park. Twitter заблокировал пост президента, оставив пометку о "жалобе правообладателя".

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Трамп ретвитнул пост, опубликованный директором Белого дома по социальным сетям
Трамп ретвитнул пост, опубликованный директором Белого дома по социальным сетям
Фото: ЕРА

Администрация социальной сети Twitter удалила предвыборное видео, которым поделился американский президент Дональд Трамп. Запись была удалена из-за нарушения авторских прав, сообщает Reuters.

В видео звучала песня группы Linkin Park, потому видео было удалено по требованию компании-правообладателя Machine Shop Entertainment.

Трамп ретвитнул пост, опубликованный директором Белого дома по социальным сетям Дэном Скавино, после чего Twitter заблокировал пост президента, оставив пометку о "жалобе правообладателя".

Конфликт между Twitter и Трампом начался в мае этого года. 26 мая Twitter пометил два сообщения президента США как вводящие в заблуждение. В этих твитах Трамп высказался против голосования по почте во время пандемии коронавируса. По его мнению, результаты такого голосования могут быть искажены, документы могут похитить из почтового ящика, подделать или подписать за других.

28 мая Трамп подписал указ "против цензуры в соцсетях".

29 мая Twitter разместил над постом главы Белого дома о протестах в Миннеаполисе информацию о нарушении правил в отношении героизации насилия, но решил не закрывать твит, потому что он может иметь общественную значимость. При этом сообщение Трампа было закрыто для репостов и ему невозможно поставить лайк. Президент назвал действия сервиса микроблогов предвзятыми.

Теги: Twitter, видео, Дональд Трамп, выборы в США, Linkin Park, жалоба
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