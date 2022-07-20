ГОРДОН
 
 
МИР

"Тяжелое вооружение – сейчас!" Около 100 экспертов по Восточной Европе ответили на призыв немецкой элиты стремиться к переговорам с Россией

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украине нужно как можно больше тяжелого вооружения, считают авторы обращения
Украине нужно как можно больше тяжелого вооружения, считают авторы обращения
Фото: ЕРА

Группа ученых и экспертов в сфере восточноевропейской политики из разных стран мира выступила с публичным призывом как можно быстрее поставить наибольшее количество тяжелого вооружения Украине. Их обращение 19 июля опубликовало сетевое немецкое издание Focus Online.

Письмо под заголовком "Тяжелое вооружение – сейчас!" – ответ на выступление группы немецких интеллектуалов "Перемирие – сейчас!", в котором 29 июня они призывали закончить войну в Украине путем мирных переговоров.

Новое письмо подписали, в частности, историки Андреас Каппелер и Тимоти Снайдер, немецкие "зеленые" политики Ребекка Хармс и Марилуизе Бек, бывший посол Германии в Москве Эрнст Штудниц и другие, всего 96 человек. 

Они пишут, что потрясены предложением "продуктивных переговоров с Москвой"  на фоне "массовых увечий и убийств гражданского населения на оккупированных Россией территориях". 

Авторы критикуют аргумент, что санкции и передача Украине "оружия сдерживания" советского образца приведут к миру. Ни то, ни другое не остановит "российский империализм", считают они. 

"Любой, кто интенсивно занимался постсоветским пространством в последние 30 лет, знает, как трудно иметь дело с  захватническими претензиями Москвы. Журналисты или активисты, изучавшие поведение Кремля в Молдове, на Кавказе и в Украине в последние десятилетия, никогда не поддержат такой подход", – говорится в тексте.

Выход, который они предлагают – "не наступать больше на грабли, которые работали до 24 февраля 2022 года". Украине нужно тяжелое оружие как можно больше и быстрее, пишут авторы обращения.

Это необходимо не только по тактическим, но и по стратегическим соображениям, поскольку Украина еще долго не будет интегрирована в военные союзы, добавляют они.

Контекст:

Группа немецких интеллектуалов (писатели, публицисты, философы) 29 июня опубликовала в газете Die Zeit открытое письмо, в котором призывает Европу восстановить мир на континенте путем переговоров и ставит под сомнение необходимость поставок Украине оборонной помощи. Они заявили, что не считают реалистичной победу Украины военным путем. 

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter отреагировал на это письмо. "Только не это. Что за кучка псевдоинтеллектуальных неудачников? Все вы [...] должны наконец-то пойти к черту со своими пораженческими "советами". Пока", – написал он. 

Немецкий таблоид Bild писал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн, но поставила только 39,9%.

По данным на 12 июля, Украина получила от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust-3 с 900 пусковыми устройствами, семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 50 противобункерных ракет и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты.

21 июня издание Welt, ссылаясь на список доставленного в Киев оружия, сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц сократил военную поддержку Украины.

Теги: Россия, Германия, военная техника, военная помощь, война России против Украины, письмо
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Роднянский о россиянах: "Гробовыми" деньгами за погибших на войне сыновей улучшают жилищные условия, платят долги, ездят отдыхать
Роднянский о россиянах: "Гробовыми" деньгами за погибших на войне сыновей улучшают жилищные условия, платят долги, ездят отдыхать
  Создатель Масяни: Все, что происходило после прихода к власти Путина, – это нарочно было сделано. И я в этом, к сожалению, поучаствовал
  Создатель Масяни: Все, что происходило после прихода к власти Путина, – это нарочно было сделано. И я в этом, к сожалению, поучаствовал
"Оля, мечтаю носиться с былой прытью. Стремлюсь к этому". Сумская показала последнее сообщение от Писанки
"Оля, мечтаю носиться с былой прытью. Стремлюсь к этому". Сумская показала последнее сообщение от Писанки
"Выглядит сексуально и красиво", "Вневременная красота". 57-летняя Херли снялась без бюстгальтера
"Выглядит сексуально и красиво", "Вневременная красота". 57-летняя Херли снялась без бюстгальтера
  Tayanna презентовала клип на песню "Гори". Композиция должна была стать саундтреком к фильму Бадоева о "заробитчанах". Видео
  Tayanna презентовала клип на песню "Гори". Композиция должна была стать саундтреком к фильму Бадоева о "заробитчанах". Видео
Пес Патрон в свой день рождения объявил благотворительный сбор средств на закупку корма бездомным животным
Пес Патрон в свой день рождения объявил благотворительный сбор средств на закупку корма бездомным животным
"Меньше чем за полгода он превратился в умирающего старика". Арестович заявил, что конец Путина будет страшным
"Меньше чем за полгода он превратился в умирающего старика". Арестович заявил, что конец Путина будет страшным
  "Когда в России гомосексуальным парам можно будет ходить за ручку? Никогда". Российская теннисистка Касаткина в Испании совершила каминг-аут
  "Когда в России гомосексуальным парам можно будет ходить за ручку? Никогда". Российская теннисистка Касаткина в Испании совершила каминг-аут
"Мать-природа". 63-летняя Мадонна снялась в боди и высоких сапогах
"Мать-природа". 63-летняя Мадонна снялась в боди и высоких сапогах
"Ничего себе! Круто!", "Аж мурашки". Каминская показала, как поет ее шестилетняя дочь
"Ничего себе! Круто!", "Аж мурашки". Каминская показала, как поет ее шестилетняя дочь
"В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик". Ворожбит рассказала, как снимали последний фильм Писанки
"В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик". Ворожбит рассказала, как снимали последний фильм Писанки
У Зеленской – голубые, у Джилл Байден – желтые. Жены президентов Украины и США выбрали для встречи обувь цветов украинского флага
У Зеленской – голубые, у Джилл Байден – желтые. Жены президентов Украины и США выбрали для встречи обувь цветов украинского флага
Юрко Юрченко: Одна из причин, почему началась война – у нас не было своих песен, а москальская ересь звучала на всех радиостанциях
Юрко Юрченко: Одна из причин, почему началась война – у нас не было своих песен, а москальская ересь звучала на всех радиостанциях
  Горянский о Писанке: Она болела и никому об этом не говорила
  Горянский о Писанке: Она болела и никому об этом не говорила
Роговцева назвала лучшую актерскую пару в Украине
Роговцева назвала лучшую актерскую пару в Украине
"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо
"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым (136120)
2
"Все еще сексуальная", "Больно смотреть". 63-летняя Мадонна станцевала в кружевном корсете. Видео (66861)
3
"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо (50627)
4
"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз (48213)
5
"Очень стыдно за вас. Вы казались другой". Актриса Денисенко продолжит сниматься с российскими актерами. В сети отреагировали (45498)
6
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка (37401)
7
"12 убийственных образов, 12 прекрасных девушек". Украинки снялись для календаря "Так, як відьма скаже" в поддержку ВСУ (29676)
8
В Азербайджане на свадьбе жених с невестой спели "Ой, у лузі червона калина" в поддержку Украины. Видео (28389)
 
 
 
 