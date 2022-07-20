"Тяжелое вооружение – сейчас!" Около 100 экспертов по Восточной Европе ответили на призыв немецкой элиты стремиться к переговорам с Россией

Письмо под заголовком "Тяжелое вооружение – сейчас!" – ответ на выступление группы немецких интеллектуалов "Перемирие – сейчас!", в котором 29 июня они призывали закончить войну в Украине путем мирных переговоров.
Новое письмо подписали, в частности, историки Андреас Каппелер и Тимоти Снайдер, немецкие "зеленые" политики Ребекка Хармс и Марилуизе Бек, бывший посол Германии в Москве Эрнст Штудниц и другие, всего 96 человек.
Они пишут, что потрясены предложением "продуктивных переговоров с Москвой" на фоне "массовых увечий и убийств гражданского населения на оккупированных Россией территориях".
Авторы критикуют аргумент, что санкции и передача Украине "оружия сдерживания" советского образца приведут к миру. Ни то, ни другое не остановит "российский империализм", считают они.
"Любой, кто интенсивно занимался постсоветским пространством в последние 30 лет, знает, как трудно иметь дело с захватническими претензиями Москвы. Журналисты или активисты, изучавшие поведение Кремля в Молдове, на Кавказе и в Украине в последние десятилетия, никогда не поддержат такой подход", – говорится в тексте.
Выход, который они предлагают – "не наступать больше на грабли, которые работали до 24 февраля 2022 года". Украине нужно тяжелое оружие как можно больше и быстрее, пишут авторы обращения.
Это необходимо не только по тактическим, но и по стратегическим соображениям, поскольку Украина еще долго не будет интегрирована в военные союзы, добавляют они.
Группа немецких интеллектуалов (писатели, публицисты, философы) 29 июня опубликовала в газете Die Zeit открытое письмо, в котором призывает Европу восстановить мир на континенте путем переговоров и ставит под сомнение необходимость поставок Украине оборонной помощи. Они заявили, что не считают реалистичной победу Украины военным путем.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter отреагировал на это письмо. "Только не это. Что за кучка псевдоинтеллектуальных неудачников? Все вы [...] должны наконец-то пойти к черту со своими пораженческими "советами". Пока", – написал он.
Немецкий таблоид Bild писал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн, но поставила только 39,9%.
По данным на 12 июля, Украина получила от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust-3 с 900 пусковыми устройствами, семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 50 противобункерных ракет и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты.
21 июня издание Welt, ссылаясь на список доставленного в Киев оружия, сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц сократил военную поддержку Украины.