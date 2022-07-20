"Тяжелое вооружение – сейчас!" Около 100 экспертов по Восточной Европе ответили на призыв немецкой элиты стремиться к переговорам с Россией

Украине нужно как можно больше тяжелого вооружения, считают авторы обращения Фото: ЕРА

Письмо под заголовком "Тяжелое вооружение – сейчас!" – ответ на выступление группы немецких интеллектуалов "Перемирие – сейчас!", в котором 29 июня они призывали закончить войну в Украине путем мирных переговоров.

Новое письмо подписали, в частности, историки Андреас Каппелер и Тимоти Снайдер, немецкие "зеленые" политики Ребекка Хармс и Марилуизе Бек, бывший посол Германии в Москве Эрнст Штудниц и другие, всего 96 человек.

Они пишут, что потрясены предложением "продуктивных переговоров с Москвой" на фоне "массовых увечий и убийств гражданского населения на оккупированных Россией территориях".

Авторы критикуют аргумент, что санкции и передача Украине "оружия сдерживания" советского образца приведут к миру. Ни то, ни другое не остановит "российский империализм", считают они.

"Любой, кто интенсивно занимался постсоветским пространством в последние 30 лет, знает, как трудно иметь дело с захватническими претензиями Москвы. Журналисты или активисты, изучавшие поведение Кремля в Молдове, на Кавказе и в Украине в последние десятилетия, никогда не поддержат такой подход", – говорится в тексте.

Выход, который они предлагают – "не наступать больше на грабли, которые работали до 24 февраля 2022 года". Украине нужно тяжелое оружие как можно больше и быстрее, пишут авторы обращения.

Это необходимо не только по тактическим, но и по стратегическим соображениям, поскольку Украина еще долго не будет интегрирована в военные союзы, добавляют они.