У берегов Аляски формируется один из самых сильных штормов в Тихом океане за 60 лет

Эпицентр шторма находится в районе Алеутских островов. По данным Национальной службы погоды США, высота волн там может достигать 18 м.

Недалеко от Алеутских островов в Беринговом море формируется мощный шторм. Об этом 31 декабря сообщил в Twitter Центр прогнозирования океана Национальной службы погоды США.

Как отмечает The Washington Post, формирующийся шторм может стать самым сильным нетропическим штормом в Тихоокеанском регионе с 1958 года. В эпицентре шторма зафиксировано рекордно низкое давление в 921 мбар (около 691 мм рт. ст.) – это ниже, чем при формировании сильных штормов в 2014 и 2015 годах.

По словам ученого-климатолога из Университета Аляски Рика Томана, такое низкое давление позволяет квалифицировать шторм как самый сильный, когда-либо обрушивавшийся на Аляску. Резкое снижение давления указывает на так называемый взрывной циклогенез (штормы, образовавшиеся в результате такого явления, называют взрывными или бомбовыми).

Скорость ветра на западе Алеутских островов достигает 157 км/ч, высота волн может достигать 18,3 м, сказано в сообщении Центра прогнозирования океана.

Here is the surface analysis from 18 UTC. The strong low pressure center remains at 921 mb and continues to produce #hurricaneforce winds to 85 kts! The image also shows the warning received by mariners at sea. Waves up to 60 ft are expected. pic.twitter.com/EpdvnzcHEi — NWS OPC (@NWSOPC) December 31, 2020

Суда, которые могут находиться в зоне шторма, уведомили об опасности.