У российского бизнесмена, экстрадированного в США, есть доступ к документам о вмешательстве РФ в американские выборы – Bloomberg

На выборах президента США в 2016 году Дональд Трамп одержал победу над Хиллари Клинтон Фото: EPA

В конце 2021 года американские власти обвинили Клюшина, экстрадированного из Швейцарии 18 декабря, в мошенничестве с ценными бумагами. Также выяснилось, что россиянин был кремлевским инсайдером и руководил информационно-экспертной фирмой, работающей с высшими эшелонами российских властей, утверждает агентство.

Bloomberg отмечает, что работа Клюшина в области кибербезопасности и связи с Кремлем могут сделать его полезным источником информации для американской разведки. Если он решит сотрудничать с США, то сможет предоставить американцам информацию о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.

По данным источников агентства, Клюшин имеет доступ к документам, касающимся российской маркетинговой кампании по взлому серверов Демократической партии во время выборов в США. Эти документы якобы указывают на то, что взлом проводился российской военной разведкой ГРУ, и способны впервые предоставить США подробные документальные доказательства предполагаемых попыток России повлиять на выборы.

Согласно информации источников Bloomberg, Клюшин имел доступ к секретной информации различных операций ГРУ за границей, его IТ-агентство "M-13" работало на президента России и другие органы российской власти. Среди подчиненных Клюшина – экс-сотрудник российской военно-морской разведки Иван Ермаков, которого подозревают во взломе программ компьютерных систем Демократической партии США.