На бизнесмена, называющего себя сыном Мавроди, напали и нанесли семь ножевых ранений. Недавно он дал интервью Гордону

Сообщается, что Мернесу порезали лицо, сломали три зуба, ухо и нос Фото: mernesmax / Instagram

В сообщении говорится, что он пошел на встречу с партнером и на него было совершено нападение.

"Семь ножевых ранений, разбито все лицо, изрезали лицо, шрамы по всему лицу, сломаны три зуба, сломано ухо, нос... Сейчас Максим находится в госпитале, раны зашили. Пока непонятно, что произошло, вполне возможно, покушение на убийство", – сказано в посте.

К нему приложено фото швов. Сообщается, что сейчас пострадавший в нормальном состоянии.

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Девушка Мернеса рассказала российскому изданию StarHit, что бизнесмен вышел из дома на встречу с партнером и "на него из ниоткуда набросились два человека".

"Один держал и бил, другой нанес семь ножевых ранений. Потом они его бросили и скрылись. Максим еле заполз обратно домой, сразу вызвали полицию и "скорую", – рассказала она. По ее словам, один из ударов ножом пришелся недалеко от сердца.

По данным издания, Мернес связывает произошедшее с интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое было опубликовано 19 октября.

Мернес заявлял, что после выхода этого интервью в РФ против него возбудили уголовное дело, а продажа его книг в интернете была заблокирована.

По информации издания, последние несколько лет Мернес проживает в Таиланде на острове Пхукет. Ранее на него уже нападали, но не так серьезно.