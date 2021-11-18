ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

На бизнесмена, называющего себя сыном Мавроди, напали и нанесли семь ножевых ранений. Недавно он дал интервью Гордону

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сообщается, что Мернесу порезали лицо, сломали три зуба, ухо и нос
Сообщается, что Мернесу порезали лицо, сломали три зуба, ухо и нос
Фото: mernesmax / Instagram

На российского бизнесмена Максима Мернеса, который называет себя сыном российского предпринимателя, основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди, напали с ножом. Об этом сообщается на его странице в Instagram.

В сообщении говорится, что он пошел на встречу с партнером и на него было совершено нападение.

"Семь ножевых ранений, разбито все лицо, изрезали лицо, шрамы по всему лицу, сломаны три зуба, сломано ухо, нос... Сейчас Максим находится в госпитале, раны зашили. Пока непонятно, что произошло, вполне возможно, покушение на убийство", – сказано в посте. 

К нему приложено фото швов. Сообщается, что сейчас пострадавший в нормальном состоянии. 

Девушка Мернеса рассказала российскому изданию StarHit, что бизнесмен вышел из дома на встречу с партнером и "на него из ниоткуда набросились два человека".

"Один держал и бил, другой нанес семь ножевых ранений. Потом они его бросили и скрылись. Максим еле заполз обратно домой, сразу вызвали полицию и "скорую", – рассказала она. По ее словам, один из ударов ножом пришелся недалеко от сердца.

По данным издания, Мернес связывает произошедшее с интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое было опубликовано 19 октября.

Мернес заявлял, что после выхода этого интервью в РФ против него возбудили уголовное дело, а продажа его книг в интернете была заблокирована. 

По информации издания, последние несколько лет Мернес проживает в Таиланде на острове Пхукет. Ранее на него уже нападали, но не так серьезно.

Теги: Сергей Мавроди, нападение, покушение, предприниматель, ранение, Максим Мернес
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Понятно, почему Гордон не смог пройти мимо". Бацман показала, как выглядела 17 лет назад
"Понятно, почему Гордон не смог пройти мимо". Бацман показала, как выглядела 17 лет назад
"Если бы голая", "Аж больно стало". Тодоренко в мини резко села на шпагат
"Если бы голая", "Аж больно стало". Тодоренко в мини резко села на шпагат
"Очень красивая". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук позировала на четвереньках в секси-бикини
"Очень красивая". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук позировала на четвереньках в секси-бикини
Помощница режиссера "Ржавчины" подала в суд на Болдуина. Она заявила, что в сценарии выстрела не было
Помощница режиссера "Ржавчины" подала в суд на Болдуина. Она заявила, что в сценарии выстрела не было
"Все были в шоке и с раскрытыми ртами". Maruv показала, что происходило на ее концертах в Киеве
"Все были в шоке и с раскрытыми ртами". Maruv показала, что происходило на ее концертах в Киеве
  Власова о "Танцах со звездами": Мне платили гонорар. Но это не тот гонорар, ради которого я бы участвовала
  Власова о "Танцах со звездами": Мне платили гонорар. Но это не тот гонорар, ради которого я бы участвовала
48-летняя Клум топлес позировала перед молодым мужем. Опубликованы откровенные снимки
48-летняя Клум топлес позировала перед молодым мужем. Опубликованы откровенные снимки
"Просто мы котики". Шон Пенн засветился в киевской пиццерии ветерана Остальцева
"Просто мы котики". Шон Пенн засветился в киевской пиццерии ветерана Остальцева
"Наташку рисуем?" Тарзан крупным планом показал женскую грудь и лобок
"Наташку рисуем?" Тарзан крупным планом показал женскую грудь и лобок
"Красивая женщина", "Юра хитрый лис". Осадчая в облегающей майке без бюстгальтера снялась в объятиях Горбунова
"Красивая женщина", "Юра – хитрый лис". Осадчая в облегающей майке без бюстгальтера снялась в объятиях Горбунова
"Пить вредно, еще и в таком количестве". Дорофеева засветилась на пьянке
"Пить вредно, еще и в таком количестве". Дорофеева засветилась на пьянке
"Два часа сидел над телефоном и надеялся". Монатик рассказал, как торговался с Лободой из-за $100
"Два часа сидел над телефоном и надеялся". Монатик рассказал, как торговался с Лободой из-за $100
"Юра уже злой". Солистка Kazka Зарицкая провела ночь с партнером по "Танцам со звездами" Мешковым
"Юра уже злой". Солистка Kazka Зарицкая провела ночь с партнером по "Танцам со звездами" Мешковым
"Девочка с юмором". Футболист Зинченко объяснил, кому и почему его трехмесячная дочь показала средний палец
"Девочка с юмором". Футболист Зинченко объяснил, кому и почему его трехмесячная дочь показала средний палец
"Какая же прекрасная, нежная". Жанна Бадоева распустила волосы и надела платье с разрезом
"Какая же прекрасная, нежная". Жанна Бадоева распустила волосы и надела платье с разрезом
"Как краси-и-иво. Восторг". Настя Каменских спела новую песню в чулках и мини-платье
"Как краси-и-иво. Восторг". Настя Каменских спела новую песню в чулках и мини-платье
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Секс-бомба". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук расставила ноги в откровенном бикини (103998)
2
"Очень красивая девушка со сногсшибательной фигурой". Актриса студии "Квартал 95" вышла на сцену с огромным декольте (88152)
3
"Бабе за 40 – понеслись голые фото", "Фото, как у Волочковой". Собчак на новом пляжном снимке показала соски (85353)
4
"Готова прижаться к любому бубенцу", "Грузины остались довольны". Волочкова показала, что делала в ресторане (83576)
5
"Ловим кайф". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в микрокупальнике взяла в рот соску (62596)
6
Крапивина показала, как выглядела Лобода почти 10 лет назад (53823)
7
65-летний продюсер Бебешко озвучил размер своей пенсии (52894)
8
"Я тоже был в окружении телочек", "Девчули еще не в курсе, что рядом спикер парламента". Разумков рассказал, где познакомился с женой (48553)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS