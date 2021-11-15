Сооснователя группы "Ногу свело!" Якомульского обстреляли в Москве после того, как он заступился за жену

Музыкант не уточнил, где именно произошел инцидент, но подчеркнул, что в него стреляли после того, как он заступился за свою жену.

"Какой-то идиот наехал на мою жену. Заступился. Получил выстрел в лицо из газового пистолета. Неприятно. Полиция, скорая, все по полной. Вот это рок-н-ролл", – написал он.

Российское издание Life.ru сообщило, что после случившегося музыкант с женой были доставлены в больницу с химическим ожогом глаз второй степени. В публикации подчеркивается, что нападение на музыканта произошло в Москве.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Якомульскии * Антон (@yakomulsky)