Сооснователя группы "Ногу свело!" Якомульского обстреляли в Москве после того, как он заступился за жену

Музыкант не уточнил, где именно произошел инцидент, но подчеркнул, что в него стреляли после того, как он заступился за свою жену.
"Какой-то идиот наехал на мою жену. Заступился. Получил выстрел в лицо из газового пистолета. Неприятно. Полиция, скорая, все по полной. Вот это рок-н-ролл", – написал он.
Российское издание Life.ru сообщило, что после случившегося музыкант с женой были доставлены в больницу с химическим ожогом глаз второй степени. В публикации подчеркивается, что нападение на музыканта произошло в Москве.
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Якомульский – российский барабанщик, композитор, мультиинструменталист, основатель группы "Муха", один из основателей группы "Ногу свело!".