Убийство 10 человек в американском Буффало произошло на почве расизма, стрелявшему 18 лет

В результате стрельбы, которую открыл вооруженный винтовкой "белый мужчина" в военной форме, пули попали в 13 человек.

В полиции подтвердили, что стрелявший снимал происходившее на камеру и транслировал на платформе Twitch. Стрелка задержали, уговорив его не совершать самоубийство.

Задержанный идентифицирован как 18-летний Пэйтон Гендрон. В городском суде Буффало рассказали, что Гендрон обвиняется в убийстве первой степени. Свою вину он не признает.

Официальные лица говорят, что среди 13 убитых и раненых темнокожими являются 11 человек, еще двое – белые.

Агентство Associated Press отмечало, что в интернете появились свидетельства "расистских, антииммигрантских и антисемитских убеждений нападавшего", в том числе желания "изгнать всех людей неевропейского происхождения из США".