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Ученые обнаружили самую глубоководную рыбу. Как она выглядит. Видео

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Этих рыб ученые сняли на видео на глубине 8022 м
Этих рыб ученые сняли на видео на глубине 8022 м
Фото: uwa.edu.au

Японские и австралийские ученые обнаружили рыбу-улитку, обитающую на глубине более 8 км. Об этом 3 апреля проинформировала пресс-служба Университета западной Австралии.

Согласно релизу, ученые сняли на видео рыбу ранее неизвестного вида Pseudoliparis. 

Они установили новый рекорд – обнаруженная рыба стала самой глубоководной из всех, которых когда-либо снимали на видео или ловили. 

Эту рыбу-улитку обнаружили во впадине Идзу-Огасавара на глубине 8336 м. Через несколько дней на глубине в 8022 м в Японском желобе исследователи обнаружили две рыбы-улитки Pseudoliparis belyaevi, они тоже стали самыми глубоководными, которых зафиксировали ученые (до этого таких рыб находили на глубине 7703 м). 

Ученый-океанолог Алан Джеймисон рассказал, что его команда изучает рыб-улиток более 15 лет, он подчеркнул, что "максимальная глубина, на которой они могут выжить, поистине поразительна". 

Кадры с рыбами обеих видов (и ранее неизвестной Pseudoliparis и двумя Pseudoliparis belyaevі), сделанные исследователями, пресс-служба университета опубликовала в Facebook. 

https://www.facebook.com/universitywa/videos/1335043207058384/

На видео рыб записал глубоководный модуль, добавляет ВВС. Предыдущее самое глубоководное наблюдение за рыбами было сделано на глубине 8178 м на юге Тихого океана, в Марианской впадине. Таким образом, новое открытие побило рекорд глубины более чем на 150 м.  

Джеймисон в разговоре с вещателем высказал предположение, что новый рекорд, если и побьют, то с небольшим отрывом – возможно, в несколько метров.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: наука, Япония, рекорд, рыба, открытие
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