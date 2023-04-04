Ученые обнаружили самую глубоководную рыбу. Как она выглядит. Видео

Этих рыб ученые сняли на видео на глубине 8022 м Фото: uwa.edu.au

Согласно релизу, ученые сняли на видео рыбу ранее неизвестного вида Pseudoliparis.

Они установили новый рекорд – обнаруженная рыба стала самой глубоководной из всех, которых когда-либо снимали на видео или ловили.

Эту рыбу-улитку обнаружили во впадине Идзу-Огасавара на глубине 8336 м. Через несколько дней на глубине в 8022 м в Японском желобе исследователи обнаружили две рыбы-улитки Pseudoliparis belyaevi, они тоже стали самыми глубоководными, которых зафиксировали ученые (до этого таких рыб находили на глубине 7703 м).

Ученый-океанолог Алан Джеймисон рассказал, что его команда изучает рыб-улиток более 15 лет, он подчеркнул, что "максимальная глубина, на которой они могут выжить, поистине поразительна".

Кадры с рыбами обеих видов (и ранее неизвестной Pseudoliparis и двумя Pseudoliparis belyaevі), сделанные исследователями, пресс-служба университета опубликовала в Facebook.

На видео рыб записал глубоководный модуль, добавляет ВВС. Предыдущее самое глубоководное наблюдение за рыбами было сделано на глубине 8178 м на юге Тихого океана, в Марианской впадине. Таким образом, новое открытие побило рекорд глубины более чем на 150 м.

Джеймисон в разговоре с вещателем высказал предположение, что новый рекорд, если и побьют, то с небольшим отрывом – возможно, в несколько метров.