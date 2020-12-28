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Ученые рассказали, как снизить риск заболевания COVID-19 в закрытых помещениях

Передачу коронавируса в помещениях можно контролировать увлажнителями воздуха. Зимой уровень влажности следует поддерживать на уровне более 40%, считают американские ученые.

В мире COVID-19 болеет уже более 80,8 млн человек
В мире COVID-19 болеет уже более 80,8 млн человек
Фото: ЕРА

Ученые рекомендуют использовать увлажнители воздуха в помещении, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Об этом говорится в статье американского журнала Business Insider, которую опубликовали 17 декабря.

Вирус любит зиму, его патогены живут и легче передаются в сухом воздухе, говорится в статье.

Когда в помещении нагревается холодный наружный воздух, относительная влажность воздуха падает примерно до 20%, сообщил иммунобиолог из Йельского университета Акико Ивасаки.

Исследователь Политехнического университета Вирджинии Линси Марр рассказал о необходимости поддерживать влажность воздуха на уровне более 40%, но ниже 60% зимой. В таких условиях вирус не выживает, также улучшится иммунный ответ организма, полагает специалист.

Марр предупредил, что увлажнители воздуха не стоит рассматривать как "панацею для остановки распространения коронавируса".

Исследователь аэрозолей Аджит Ахлават и его коллеги проанализировали передачу COVID-19. Они пришли к выводу, что вероятность заразиться воздушным путем в засушливых местах выше, чем во влажных. Это связано с тем, что частицы вируса дольше остаются в сухом воздухе, поглощая меньше влаги. Вирус становится стабильнее по мере снижения температуры и уровня влажности, сказали ученые.

Влажный воздух разрушает липидную оболочку коронавируса, инактивируя его. Чтобы контролировать передачу коронавируса воздушно-капельным путем в больницах, школах и других общественных зданиях, рекомендуется использовать увлажнители воздуха, подчеркнул Ахлават.

Ученые не советуют поддерживать чрезмерную влажность и держать ее на уровне не более 65%. Иначе образуется плесень, которая вызовет астму и аллергические реакции.

Другой исследователь, профессор по гигиене окружающей среды в университете Мэриленд (США) Дональд Милтон придерживается иной точки зрения. Он выступил против использования увлажнителей воздуха как средства снижения передачи короонавируса. Ученый посчитал такую версию непроверенным подходом, который может вызвать серьезные побочные эффекты.

Во всем мире по состоянию на 28 декабря коронавирусную инфекцию зафиксировали у 80,8 млн человек. Выздоровело от COVID-19 уже более 45,7 млн человек а умерло 1,76 млн пациентов, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. США остаются лидером по выявленным случаям инфицирования – 19,1 млн. На втором месте Индия – 10,2 млн случаев. На третьем месте находится Бразилия с 7,48 млн больных.

Первый случай заражения новым коронавирусом зарегистрировали в Китае. Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.

Теги: США, ученые, воздух, Вирджиния, температура, Мэриленд, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, иммунитет
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