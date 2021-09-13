Украинец стал лауреатом Шнобелевской премии за исследование о связи коррупции с ожирением чиновников

Исследование Блавацкого носит название "Лишний вес политиков и коррупция в постсоветских странах" и опубликовано в журнале Economics of Transition and Institutional Change.
В своей работе Блавацкий использовал технологию машинного обучения, которая проанализировала фото чиновников и определила их вес.
Оценка уровня политической коррупции вычислялась на основе пяти рейтингов. Среди них были данные международной организации Transparency International, Всемирного банка и Индекса публичной добродетели, который составляет Европейский центр по противодействию коррупции.
В результате исследования Блавацкий выяснил, что между весом членов правительства стран постсоветского пространства и оценками уровня коррупции в стране есть связь.
В частности, чиновники стран бывшего СССР с наибольшим уровнем коррупции – Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан – оказались и самыми "тяжелыми". В странах Балтии и Грузии ситуация противоположная. Украина стала исключением из правила: по весу членов правительства страна входила в ТОП-3, а по коррупции она на шестом месте.
Блавацкий – профессор французской школы бизнеса Монпелье. До работы в школе бизнеса он преподавал экономику в Школе менеджмента и управления Университета Мердока (Австралия) и был профессором экспериментальной экономики в Институте государственных финансов Университета Инсбрука (Австрия).
Шнобелевская (Антинобелевская, Игнобелевская – от англ. ignoble, негодный) премия – пародия на престижную Нобелевскую премию. Ее вручают накануне объявления лауреатов Нобелевской премии "за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом – задуматься". Премию учредили в 1991 году Марк Абрахамс и юмористический журнал "Анналы невероятных исследований" с целью привлечь внимание и подстегнуть интерес людей к науке, медицине и технологиям. Вручают награду настоящие нобелевские лауреаты.
В этом году ученые получили премию, в частности, за анализ языка кошек и способов общения между кошкой и человеком; за демонстрацию того, что сексуальный оргазм может быть столь же эффективным для улучшения носового дыхания, как и противоотечные лекарства; за проверку гипотезы, что люди стали носить бороды, чтобы защитить себя от ударов по лицу и другие исследования.