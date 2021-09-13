Украинец стал лауреатом Шнобелевской премии за исследование о связи коррупции с ожирением чиновников

Исследование Блавацкого носит название "Лишний вес политиков и коррупция в постсоветских странах" и опубликовано в журнале Economics of Transition and Institutional Change.

В своей работе Блавацкий использовал технологию машинного обучения, которая проанализировала фото чиновников и определила их вес.

Оценка уровня политической коррупции вычислялась на основе пяти рейтингов. Среди них были данные международной организации Transparency International, Всемирного банка и Индекса публичной добродетели, который составляет Европейский центр по противодействию коррупции.

В результате исследования Блавацкий выяснил, что между весом членов правительства стран постсоветского пространства и оценками уровня коррупции в стране есть связь.

В частности, чиновники стран бывшего СССР с наибольшим уровнем коррупции – Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан – оказались и самыми "тяжелыми". В странах Балтии и Грузии ситуация противоположная. Украина стала исключением из правила: по весу членов правительства страна входила в ТОП-3, а по коррупции она на шестом месте.

Блавацкий – профессор французской школы бизнеса Монпелье. До работы в школе бизнеса он преподавал экономику в Школе менеджмента и управления Университета Мердока (Австралия) и был профессором экспериментальной экономики в Институте государственных финансов Университета Инсбрука (Австрия).