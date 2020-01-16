Украинский бизнесмен из Австралии: В Австралии к российским СМИ очень скептическое отношение. Никакой серьезной роли они здесь не играют

В интервью изданию "ГОРДОН" украинский бизнесмен Сергей Будкин, с 2010 года живущий в Сиднее, рассказал, что российские СМИ в Австралии не являются весомыми в освещении новостей.

"В Австралии к российским СМИ очень скептическое отношение. Никакой серьезной роли они здесь не играют, на местный политической дискурс не влияют и вообще не являются весомыми в освещении новостей. В отличие, например, от англоязычного телеканала "Аль-Джазира", который есть в каждом телевизоре наряду с ВВС и местными медиа", – отметил Будкин.

По его словам, в русскоязычной среде Австралии, возможно, ситуация другая, но не кардинально.

"Я, к примеру, своими глазами видел интеграцию австралийских епархий Русской православной церкви в РПЦ. Это было откровенное смещение акцентов с невинно убиенного великого мученика Николая II на патриарха Кирилла", – добавил украинской бизнесмен.

Украинский бизнесмен из Австралии: Пожары стали проблемой национального масштаба, но – простите за цинизм – не общенациональной трагедией. Читайте полный текст интервью