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Украинский бизнесмен из Австралии: В Австралии к российским СМИ очень скептическое отношение. Никакой серьезной роли они здесь не играют

Российские средства массовой информации не влияют на политической дискурс в Австралии, сообщил в интервью изданию "ГОРДОН" украинский бизнесмен, живущий в Сиднее, Сергей Будкин.

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Будкин: Я своими глазами видел интеграцию австралийских епархий Русской православной церкви в РПЦ
Будкин: Я своими глазами видел интеграцию австралийских епархий Русской православной церкви в РПЦ
Фото: Dmitry Raimov / Facebook

В интервью изданию "ГОРДОН" украинский бизнесмен Сергей Будкин, с 2010 года живущий в Сиднее, рассказал, что российские СМИ в Австралии не являются весомыми в освещении новостей.

"В Австралии к российским СМИ очень скептическое отношение. Никакой серьезной роли они здесь не играют, на местный политической дискурс не влияют и вообще не являются весомыми в освещении новостей. В отличие, например, от англоязычного телеканала "Аль-Джазира", который есть в каждом телевизоре наряду с ВВС и местными медиа", – отметил Будкин.

По его словам, в русскоязычной среде Австралии, возможно, ситуация другая, но не кардинально.

"Я, к примеру, своими глазами видел интеграцию австралийских епархий Русской православной церкви в РПЦ. Это было откровенное смещение акцентов с невинно убиенного великого мученика Николая II на патриарха Кирилла", – добавил украинской бизнесмен.

Украинский бизнесмен из Австралии: Пожары стали проблемой национального масштаба, но – простите за цинизм – не общенациональной трагедией. Читайте полный текст интервью

Теги: Россия, СМИ, РПЦ, Австралия, Сергей Будкин
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