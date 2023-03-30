Украинский паспорт можно будет оформить еще в одной стране через ГП "Документ"

Сначала офис будет работать в тестовом режиме и обслуживать клиентов с понедельника по субботу с 9.00 до 18.00 в порядке "живой очереди". О полноценном запуске работы будет дополнительное уведомление, заявила пресс-служба.
Офис находится по адресу: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin.
Также сервисный центр "Документ" уже работает в Польше, Турции, Словакии и Чехии.
Как сообщала пресс-служба Кабинета Министров Украины в Telegram, там украинцы могут:
Выдача заграничных биометрических паспортов стартовала в Украине в январе 2015 года. В марте 2015 года Кабинет Министров Украины утвердил образец внутренней ID-карты.
В мае 2021 года комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики рекомендовал парламентариям рассмотреть законопроект, отменяющий выдачу бумажных паспортов гражданина Украины.