Украинский паспорт можно будет оформить еще в одной стране через ГП "Документ"

ГП "Документ" уже работает в Польше, Турции, Словакии, Чехии и Германии Фото: depositphotos.com

Сначала офис будет работать в тестовом режиме и обслуживать клиентов с понедельника по субботу с 9.00 до 18.00 в порядке "живой очереди". О полноценном запуске работы будет дополнительное уведомление, заявила пресс-служба.

Офис находится по адресу: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin.

Также сервисный центр "Документ" уже работает в Польше, Турции, Словакии и Чехии.

Как сообщала пресс-служба Кабинета Министров Украины в Telegram, там украинцы могут:

оформить ID-карту или загранпаспорт (в том числе вместо утраченного или похищенного);

обменять ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);

обменять паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности);

одновременно оформить загранпаспорта и ID-карту;

обменять водительское удостоверение.