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Украинский паспорт можно будет оформить еще в одной стране через ГП "Документ"

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ГП "Документ" уже работает в Польше, Турции, Словакии, Чехии и Германии
ГП "Документ" уже работает в Польше, Турции, Словакии, Чехии и Германии
Фото: depositphotos.com

С 31 марта в Берлине (Германия) открывается первый офис украинского госпредприятия "Документ". Об этом сообщила пресс-служба ГП 29 марта.

Сначала офис будет работать в тестовом режиме и обслуживать клиентов с понедельника по субботу с 9.00 до 18.00 в порядке "живой очереди". О полноценном запуске работы будет дополнительное уведомление, заявила пресс-служба.

Офис находится по адресу: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin.

Также сервисный центр "Документ" уже работает в Польше, Турции, Словакии и Чехии.

Как сообщала пресс-служба Кабинета Министров Украины в Telegram, там украинцы могут:

  • оформить ID-карту или загранпаспорт (в том числе вместо утраченного или похищенного);
  • обменять ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);
  • обменять паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности);
  • одновременно оформить загранпаспорта и ID-карту;
  • обменять водительское удостоверение.
Контекст:

Выдача заграничных биометрических паспортов стартовала в Украине в январе 2015 года. В марте 2015 года Кабинет Министров Украины утвердил образец внутренней ID-карты.

В мае 2021 года комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики рекомендовал парламентариям рассмотреть законопроект, отменяющий выдачу бумажных паспортов гражданина Украины.

Теги: Германия, загранпаспорт, Украина, Турция, Польша, Словакия, Берлин, паспорт, документы, ID-карта
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