Украину пригласили на первую встречу Европейского политического сообщества – СМИ

"Европейское политическое сообщество представляет собой платформу для политической координации европейских стран на всем континенте", – сказал высокопоставленный чиновник.

Целью встречи на высоком уровне является содействие "политическому диалогу и сотрудничеству для решения вопросов, представляющих общий интерес, для укрепления безопасности, стабильности и процветания европейского континента".

На саммите запланирована серия круглых столов, посвященных "миру и безопасности, энергетике и климату, экономической ситуации, миграции и мобильности".

"Встреча EPC соберет лидеров европейских стран на равных и в духе единства, в идеале – один или два раза в год", – сказал высокопоставленный чиновник.

Были приглашены все 27 государств – членов ЕС и страны Европейской ассоциации свободной торговли Норвегии, Лихтенштейна, Исландии и Швейцарии, а также соседние страны, не входящие в ЕС, включая Албанию, Армению, Азербайджан, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Турцию, Сербию, Украину и Великобританию.