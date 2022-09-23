Украину пригласили на первую встречу Европейского политического сообщества – СМИ

"Европейское политическое сообщество представляет собой платформу для политической координации европейских стран на всем континенте", – сказал высокопоставленный чиновник.
Целью встречи на высоком уровне является содействие "политическому диалогу и сотрудничеству для решения вопросов, представляющих общий интерес, для укрепления безопасности, стабильности и процветания европейского континента".
На саммите запланирована серия круглых столов, посвященных "миру и безопасности, энергетике и климату, экономической ситуации, миграции и мобильности".
"Встреча EPC соберет лидеров европейских стран на равных и в духе единства, в идеале – один или два раза в год", – сказал высокопоставленный чиновник.
Были приглашены все 27 государств – членов ЕС и страны Европейской ассоциации свободной торговли Норвегии, Лихтенштейна, Исландии и Швейцарии, а также соседние страны, не входящие в ЕС, включая Албанию, Армению, Азербайджан, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Турцию, Сербию, Украину и Великобританию.
Сотрудничество в рамках Европейского политического сообщества предложил президент Франции Эммануэль Макрон в мае. Политик заявил, что формат должен быть открыт для стран, придерживающихся основных ценностей ЕС и допускающих сотрудничество в таких областях, как безопасность, энергетика и инфраструктура.
Новый формат призван стать средством углубления отношений между ЕС и его соседями, в том числе странами – кандидатами в члены ЕС, такими как Украина и Молдова. Это сообщество также будет открыто для Великобритании, что позволит ей более активно участвовать в европейских делах после Brexit.