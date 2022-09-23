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Украину пригласили на первую встречу Европейского политического сообщества – СМИ

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Встреча пройдет 6 октября в Праге
Встреча пройдет 6 октября в Праге
Фото: depositphotos.com

Украина была официально приглашена на первое заседание Европейского политического сообщества, которое состоится в Праге 6 октября. Об этом в комментарии СNN заявил неназванный высокопоставленный представитель Евросоюза.

"Европейское политическое сообщество представляет собой платформу для политической координации европейских стран на всем континенте", – сказал высокопоставленный чиновник.

Целью встречи на высоком уровне является содействие "политическому диалогу и сотрудничеству для решения вопросов, представляющих общий интерес, для укрепления безопасности, стабильности и процветания европейского континента".

На саммите запланирована серия круглых столов, посвященных "миру и безопасности, энергетике и климату, экономической ситуации, миграции и мобильности".

"Встреча EPC соберет лидеров европейских стран на равных и в духе единства, в идеале – один или два раза в год", – сказал высокопоставленный чиновник.

Были приглашены все 27 государств – членов ЕС и страны Европейской ассоциации свободной торговли Норвегии, Лихтенштейна, Исландии и Швейцарии, а также соседние страны, не входящие в ЕС, включая Албанию, Армению, Азербайджан, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Турцию, Сербию, Украину и Великобританию.

Контекст:

Сотрудничество в рамках Европейского политического сообщества предложил президент Франции Эммануэль Макрон в мае. Политик заявил, что формат должен быть открыт для стран, придерживающихся основных ценностей ЕС и допускающих сотрудничество в таких областях, как безопасность, энергетика и инфраструктура.

Новый формат призван стать средством углубления отношений между ЕС и его соседями, в том числе странами – кандидатами в члены ЕС, такими как Украина и Молдова. Это сообщество также будет открыто для Великобритании, что позволит ей более активно участвовать в европейских делах после Brexit.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Прага, евроинтеграция, Европейский союз, Европа
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