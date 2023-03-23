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Укроп, Корнишон и Халапеньо. В США 90-летний самец исчезающего вида черепах Мистер Пиклз впервые стал отцом

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Когда потомство вылупилось, детенышей назвали Укроп, Корнишон и Халапеньо
Когда потомство вылупилось, детенышей назвали Укроп, Корнишон и Халапеньо
Фото: houstonzoo.org

90-летний самец черепахи Мистер Пиклз – самый старый житель зоопарка Хьюстона (США) – и его спутница миссис Пиклз стали родителям тройни. Об этом 16 марта рассказали в зоопарке, подробности также сообщил The New York Times.

Мистер Пиклз (с англ. Pickles – "соленые огурцы") проживает в зоопарке уже 36 лет и является партнером миссис Пиклз, которой сейчас 53 года, с момента ее прибытия в 1996 году. Они относятся к редкому виду лучистых черепах, находящихся под угрозой исчезновения из-за незаконной торговли домашними животными.

К тому же эти черепахи редко производят потомство. Например, для 90-летнего мистера Пиклза это первый раз, когда он стал отцом.

Новые детеныши стали неожиданностью и, вероятно, не выжили бы, если бы смотритель зоопарка не заметил, что миссис Пиклз откладывает яйца. Почва в зоопарке Хьюстоне не способствует хранению закопанных яиц, которые откладывают местные черепахи, поэтому смотрители переместили их в Дом рептилий и земноводных.

За яйцами внимательно наблюдали в течение более пяти месяцев, смотрители зоопарка охлаждали их в холодильнике, чтобы имитировать природные условия. Когда потомство вылупилось, детенышей назвали Укроп, Корнишон и Халапеньо.

https://www.facebook.com/houstonzoo/videos/200697899239595/

Контекст:

По данным Смитсоновского национального зоопарка и Института природоохранной биологии, неясно, сколько лучистых черепах осталось в дикой природе, но их число сокращается, и этот вид может исчезнуть.

Несмотря на то, что лучистые черепахи являются вымирающим видом и их защищает международный договор, эти животные по-прежнему пользуются спросом на черном рынке из-за характерного замысловатого узора на их панцирях. На Мадагаскаре (их единственном природном месте обитания) их иногда дарят в качестве свадебных подарков, а в Китае некоторые люди готовы заплатить около $50, чтобы съесть их.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, животные, зоопарк, Мадагаскар, черепаха, рептилии, The New York Times, биология, исчезновение, яйца, огурцы, Хьюстон
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