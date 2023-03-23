Укроп, Корнишон и Халапеньо. В США 90-летний самец исчезающего вида черепах Мистер Пиклз впервые стал отцом

Мистер Пиклз (с англ. Pickles – "соленые огурцы") проживает в зоопарке уже 36 лет и является партнером миссис Пиклз, которой сейчас 53 года, с момента ее прибытия в 1996 году. Они относятся к редкому виду лучистых черепах, находящихся под угрозой исчезновения из-за незаконной торговли домашними животными.

К тому же эти черепахи редко производят потомство. Например, для 90-летнего мистера Пиклза это первый раз, когда он стал отцом.

Новые детеныши стали неожиданностью и, вероятно, не выжили бы, если бы смотритель зоопарка не заметил, что миссис Пиклз откладывает яйца. Почва в зоопарке Хьюстоне не способствует хранению закопанных яиц, которые откладывают местные черепахи, поэтому смотрители переместили их в Дом рептилий и земноводных.

За яйцами внимательно наблюдали в течение более пяти месяцев, смотрители зоопарка охлаждали их в холодильнике, чтобы имитировать природные условия. Когда потомство вылупилось, детенышей назвали Укроп, Корнишон и Халапеньо.