Умер экс-президент Пакистана Мушарраф

Телесеть Geo News, ссылаясь на сообщение семьи экс-президента, проинформировала, что Мушарраф скончался в больнице в Дубае после продолжительной болезни.

Семья экс-президента обратилась в консульство Пакистана с просьбой, чтобы тело Мушаррафа перевезли в Пакистан и там похоронили.

Экс-президент, пришедший к власти в 1999 году после бескровного переворота, последние годы жил в ОАЭ, чтобы избежать уголовного преследования в стране, отмечает The Associated Press.

Мушарраф был президентом с июня 2001-го по август 2008 года. Сложил полномочия президента в августе 2008 года на фоне угрозы импичмента и отказа в поддержке пакистанской армии со стороны стран Запада.

Экс-президент был привлечен к уголовной ответственности в декабре 2013 года за введение чрезвычайного положения 3 ноября 2007 года с приостановлением действия конституции Пакистана. Он также арестовал судей Верховного суда, объяснив свои действия угрозой со стороны экстремистов. Впоследствии это решение президента стало основанием для дела о госизмене. 31 марта 2014 года экс-президенту было предъявлено обвинение.

17 декабря 2019 года специальный суд Пакистана приговорил Мушаррафа к смертной казни по делу о госизмене. В 2020 году, приговор, вынесенный заочно, отменили.