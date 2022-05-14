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Умер президент ОАЭ шейх Халифа Аль Нахайян. Новым главой страны стал его сводный брат

Шейх Халифа бин Заид Аль Нахайян занимал пост президента ОАЭ с 2004 года
Шейх Халифа бин Заид Аль Нахайян занимал пост президента ОАЭ с 2004 года
Фото: EPA

13 мая на 74-м году жизни скончался президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Халифа бин Заид Аль Нахайян, которого называли одним из самых богатых людей мира. Об этом сообщило государственное информагентство ОАЭ WAM.

Министерство по делам президента объявило официальный траур. В ОАЭ на 40 дней приспустят флаги. Все министерства, ведомства, федеральные, местные и частные структуры на три дня приостановят работу.

Причины смерти главы государства не указываются, но известно, что после инсульта в январе 2014 года шейх редко появлялся на публике. Фактически руководил страной и принимал важные политические решения его сводный брат – наследный принц Абу-Даби Мохаммед бин Заид Аль Нахайян, отмечает The Guardian.

Согласно конституции ОАЭ, исполнять обязанности президента должен вице-президент и премьер-министр Мохаммед бин Рашид аль-Мактум, правитель Дубая, до тех пор, пока федеральный совет, объединяющий правителей семи эмиратов, не соберется в течение 30 дней для избрания нового президента, поясняло Reuters.

Однако совет собрался уже на следующий день после объявления о смерти шейха. Сегодня, 14 мая, совет избрал Мохаммеда бин Заида новым главой государства, сообщило WAM.

"Шейх Мохаммед бин Заид выразил признательность за драгоценное доверие, оказанное ему его братьями, их высочествами членами Верховного совета и правителями Эмиратов, моля Всемогущего направить и помочь ему нести ответственность за это великое доверие", – говорится в сообщении.

Мохаммед бин Заид – третий сын основателя и первого президента ОАЭ Заида Аль Нахайяна. Ему 61 год.

Контекст:

Халифе Аль Нахайяну было 73 года. В 2004 году он стал вторым президентом ОАЭ, сменив в должности отца. У умершего правителя остались супруга и восемь детей, среди которых два сына.

Теги: смерть, ОАЭ, Халифа ибн Зайд аль-Нахайян
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