Умер президент ОАЭ шейх Халифа Аль Нахайян. Новым главой страны стал его сводный брат

Министерство по делам президента объявило официальный траур. В ОАЭ на 40 дней приспустят флаги. Все министерства, ведомства, федеральные, местные и частные структуры на три дня приостановят работу.

The ministry announced forty-day mourning with the flag flown at half-mast in UAE starting today, with work to be suspended at all ministries, departments, and federal, local and private entities from Saturday, 14th May, with work to resume on Tuesday, 17th May.#WamNews — WAM English (@WAMNEWS_ENG) May 13, 2022

Причины смерти главы государства не указываются, но известно, что после инсульта в январе 2014 года шейх редко появлялся на публике. Фактически руководил страной и принимал важные политические решения его сводный брат – наследный принц Абу-Даби Мохаммед бин Заид Аль Нахайян, отмечает The Guardian.

Согласно конституции ОАЭ, исполнять обязанности президента должен вице-президент и премьер-министр Мохаммед бин Рашид аль-Мактум, правитель Дубая, до тех пор, пока федеральный совет, объединяющий правителей семи эмиратов, не соберется в течение 30 дней для избрания нового президента, поясняло Reuters.

Однако совет собрался уже на следующий день после объявления о смерти шейха. Сегодня, 14 мая, совет избрал Мохаммеда бин Заида новым главой государства, сообщило WAM.

"Шейх Мохаммед бин Заид выразил признательность за драгоценное доверие, оказанное ему его братьями, их высочествами членами Верховного совета и правителями Эмиратов, моля Всемогущего направить и помочь ему нести ответственность за это великое доверие", – говорится в сообщении.

Sheikh Mohamed bin Zayed expressed his appreciation for the precious trust placed in him by his brothers, Their Highnesses the Supreme Council Members and Rulers of the Emirates, praying to the Almighty to guide and help him to bear the responsibility of this great trust. — WAM English (@WAMNEWS_ENG) May 14, 2022

Мохаммед бин Заид – третий сын основателя и первого президента ОАЭ Заида Аль Нахайяна. Ему 61 год.