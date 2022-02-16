Бульвар Шоубиз
 
16 февраля, 2022
 
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"Дубай – прекрасное место, где я самый нищий опущенец". Morgenshtern заявил, что не думает о возвращении в РФ из Эмиратов

 
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Morgenshtern: В Москве мне даже не хотелось даже из дома вылезать
Morgenshtern: В Москве мне даже не хотелось даже из дома вылезать
Фото: morgen_shtern / Instagram

Российский певец Morgenshtern не думает о том, чтобы вернуться из Дубая (ОАЭ) в РФ. Об этом он рассказал в интервью, которое 16 февраля вышло в эфире радиостанции "Нового радио".

"Дубай – такое прекрасное место, где ты можешь оказаться и среди всего стола я самый никчемный, нищий опущенец. И это прекрасно. Потому что в Москве мне даже не хотелось даже из дома вылезать. А здесь можно прогуляться и оказаться за столиком с весомыми людьми, от которых можно набраться опыта, – заявил артист. 

Певец отметил, что его ресторанный бизнес в РФ после его эмиграции продолжает работать.

"Приходите – ешьте, пейте", – заявил Morgenshtern.

ВИДЕО
Видео: Нове Радіо / YouTube
Контекст:

Morgenshtern (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой. В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.

Осенью 2021 года глава Следкома РФ Александр Бастрыкин заявил, что Morgenshtern "торгует наркотиками в социальных сетях, вовлекая в свою сферу общения огромное количество молодежи". После этого Telegram-канал "Опер слил" заявил, что Morgenshtern уехал из РФ. 

10 декабря  Morgenshtern выпустил снятый в ОАЭ клип на трек "Домой", в котором ответил на обвинения в торговле наркотиками строчкой: "Bitch, это неправильно. Я торгую в соцсетях лишь своим ...балом". На данный момент видео посмотрели почти 16 млн раз.

8 февраля 2022 года российские СМИ со ссылкой на окружение артиста написали, что он эмигрировал из РФ за границу на ПМЖ.

9 февраля стало известно, что полиция Набережных Челнов (Татарстан) открыла административное дело в отношении Morgenshtern по подозрению в пропаганде и незаконной рекламе наркотиков в ранее опубликованных клипах на три композиции. В рамках этого дела специалисты провели экспертизу клипов и пришли к выводу, что татуировка на груди певца является изображением конопли, а его ролики "формируют ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов растения конопля и достижением успеха".Певец, реагируя на это назвал экспертов "ботаниками".

Теги: Россия, Дубай, ОАЭ, пропаганда, Александр Бастрыкин, эмиграция, обвинение, рэпер, Morgenshtern
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