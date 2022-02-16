  "Дубай – прекрасное место, где я самый нищий опущенец". Morgenshtern заявил, что не думает о возвращении в РФ из Эмиратов

Morgenshtern: В Москве мне даже не хотелось даже из дома вылезать Фото: morgen_shtern / Instagram

"Дубай – такое прекрасное место, где ты можешь оказаться и среди всего стола я самый никчемный, нищий опущенец. И это прекрасно. Потому что в Москве мне даже не хотелось даже из дома вылезать. А здесь можно прогуляться и оказаться за столиком с весомыми людьми, от которых можно набраться опыта, – заявил артист.

Певец отметил, что его ресторанный бизнес в РФ после его эмиграции продолжает работать.

"Приходите – ешьте, пейте", – заявил Morgenshtern.

ВИДЕО

Видео: Нове Радіо / YouTube