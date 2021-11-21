Умерла российская актриса Нина Русланова

Он сослался на директора Гильдии актеров кино России Валерию Гущину.

"Директор позвонила со страшным известием – умерла Нина Русланова. Что говорить, не знаю. Ниночка. Друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, да и не к чему", – написал он.

По словам Садальского, Русланова умерла после болезни. Он не уточнил, какое заболевание было у актрисы.