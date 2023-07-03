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Стрелок, убивший двух человек в аэропорту Кишинева, подозревается в похищении банкира в Таджикистане – прокуратура

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В результате инцидента в аэропорту два человека погибли, один получил ранение
В результате инцидента в аэропорту два человека погибли, один получил ранение
Фото: ЕРА

Стрелявший в аэропорту Кишинева 30 июня мужчина – 43-летний гражданин Таджикистана Рустам Ашуров. Об этом Генпрокуратура Таджикистана сообщила 1 июля.

По данным правоохранителей, Ашуров бежал в Молдову после того, как 23 июня против него возбудили дело за похищение первого заместителя председателя одного из банков Душанбе.

"В ходе следствия установлено, что одним из участников организованной преступной группы является Ашуров Рустам Каримович, гражданин Республики Таджикистан, 25 марта 1980 года рождения, житель города Душанбе, который после совершения этого преступления бежал в Молдову через Турецкую Республику, чтобы в дальнейшем скрыться в странах Европейского союза",– говорится в сообщении прокуратуры.

Контекст:

30 июня в аэропорту Кишинева один из пассажиров, иностранный гражданин, которому не разрешили въехать на территорию страны, открыл стрельбу. Людей эвакуировали из здания аэропорта, рейсы были задержаны. 

Полицейский спецназ задержал стрелка, при этом он был ранен. 

Позже премьер-министр Дорин Речан сообщил, что стрелком оказался 43-летний гражданин Таджикистана, которому запретили въезд в Молдову из соображений безопасности. "Во время сопровождения его в стерильную зону для оформления процедуры возврата в страну происхождения он застрелил из оружия, отобранного у сотрудника пограничной полиции, пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. Также он ранил пассажира", – цитирует премьера NewsMaker.

Теги: Молдова, стрельба, прокуратура, аэропорт, Таджикистан, Кишинев, погибшие
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