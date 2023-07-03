Стрелок, убивший двух человек в аэропорту Кишинева, подозревается в похищении банкира в Таджикистане – прокуратура

В результате инцидента в аэропорту два человека погибли, один получил ранение Фото: ЕРА

По данным правоохранителей, Ашуров бежал в Молдову после того, как 23 июня против него возбудили дело за похищение первого заместителя председателя одного из банков Душанбе.

"В ходе следствия установлено, что одним из участников организованной преступной группы является Ашуров Рустам Каримович, гражданин Республики Таджикистан, 25 марта 1980 года рождения, житель города Душанбе, который после совершения этого преступления бежал в Молдову через Турецкую Республику, чтобы в дальнейшем скрыться в странах Европейского союза",– говорится в сообщении прокуратуры.