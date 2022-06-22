В Южно-Китайском море затонул известный плавучий ресторан Jumbo. Он считался одним из символов Гонконга

Судно буксировали в Китай, однако из-за начавшегося шторма оно перевернулось и затонуло у Парасельских островов, примерно в 600 км от Гонконга. Глубина у места аварии составляет около 1 тыс. м, что затрудняет проведение возможных спасательных работ.
По данным буксировочной компании, в результате аварии никто из членов экипажа не пострадал.
Плавучий ресторан Jumbo длиной 80 м и площадью 4200 м² стал популярным около 40 лет назад. За время своего существования его посетили более 3 млн гостей, включая таких известных личностей, как королева Великобритании Елизавета II.
С 2013 года ресторан стал убыточным, положение еще более ухудшилось во время пандемии COVID-19. В марте 2020 года ресторан закрылся, отмечает "Русская служба BBC". Планировалось, что в Китае его передадут новым владельцам.