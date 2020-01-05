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В 2019 году Средиземное море на пути в Европу пересекли 110,6 тыс. мигрантов

1283 мигранта погибли во время попыток пересечь Средиземное море в 2019 году.

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Поток мигрантов хлынул в Европу из-за военных действий на Ближнем Востоке
Фото: ЕРА

В 2019 году Средиземное море на пути в Европу пересекли 110,6 тыс. мигрантов и беженцев. Об этом сообщила в отчете Международная организация по миграции 1 января.

В 2018 году их количество составило 116,2 тыс. человек. Таким образом, уровень миграции в Европу через Средиземное море сократился на 5%.

Количество погибших на этом пути мигрантов и беженцев составило 1283 человека. Это около 44% от 2299 смертей, подтвержденных в 2018 году. С начала 2014 года в Средиземном море погибли по меньшей мере 19 164 мигранта.

Общее количество погибших мигрантов по всему миру с 2014 года составило 34,5 тыс., включая 3,36 тыс. погибших в 2019 году.

Острый миграционный кризис в Европе возник в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке и в Африке.

В июне 2019 года в ООН сообщили, что общее число беженцев и перемещенных лиц в мире в 2018 году достигло 70,8 млн человек.

Теги: миграция, беженцы, кризис, Средиземное море, Европа, мигранты, погибшие
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