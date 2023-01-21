В Иркутской области РФ загорелись цистерны с топливом, которое, вероятно, предназначалось для армии оккупантов

Месяц назад на заводе в Ангарске тоже был пожар Фото: mchs.gov.ru

Площадь пожара достигла 400 м².

"По предварительным данным, огонь с загоревшегося бензовоза перешел на три цистерны железнодорожного состава, находящегося на территории", – уточнили в ведомстве.

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил в Telegram, что топливо предназначалось подразделениям армии РФ, которые воюют в Украине. Он опубликовал также видео пожара.

"Утро начинается с приятных и уже привычных новостей. В Ангарске просто шикарно горят цистерны с топливом, которые планировалось отправить оккупационным войскам, но карма – она – хитрая тетя. Местные сообщают, что пожар и задымление настолько сильны, что они даже видны в окрестностях Иркутска", – написал Братчук.