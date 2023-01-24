В Антарктике откололся айсберг величиной с Лондон

Айсберг площадью в 1550 км² откололся от шельфового ледника Бранта вечером 22 января во время весеннего прилива. Он откололся после того, как трещины, появлявшиеся естественным образом в течение последних нескольких лет, распространились по всему шельфу.

На этом же леднике Бранта находится и станция Галлей, на которой работает 21 человек. Как отмечают в службе, сотрудники станции продолжат работу до 6 февраля, пока их не заберут.

"Этот раскол был ожидаем и является частью естественного поведения шельфового ледника Бранта. Это не связано с изменением климата. Наши научные и оперативные группы продолжают следить за шельфовым ледником в режиме реального времени, чтобы обеспечить его безопасность и поддерживать выполнение научных исследований, которые мы проводим в Галлее", – сказал гляциолог Британской антарктической службы, профессор Доминик Ходжсон.

В службе подчеркнули, что это уже второй крупный откол айсберга в этом районе за последние два года. Он произошел спустя 10 лет после того, как ученые BAS впервые обнаружили рост обширных трещин во льду.