В Австралии и Африке началось строительство самого большого радиотелескопа в мире

Самый большой радиотелескоп в мире будет искать следы водорода в космосе Иллюстрация: skao.int

Части масштабного объекта будут построены в Южной Африке и Австралии, а штаб-квартира проекта расположена в Великобритании.

Делегации из восьми стран, вовлеченных в проект, присутствовали на церемонии начала строительства в Мерчсоне в Западной Австралии и в Кару в Южной Африке.

"Мы прошли путь длиной в 30 лет. Первые 10 лет были посвящены разработке концепций и идей. Вторые 10 лет – разработка технологий. И последнее десятилетие было посвящено подробной проекции, предоставлению сайтов, получению согласия правительств на создание организации и распределение средств для начала работы", – рассказал генеральный директор организации по созданию телескопа профессор Фил Даймонд.

Телескоп предназначен для решения самых сложных вопросов в современной астрофизике, включая проверку различных положений теории Эйнштейна.

Первичная архитектура телескопа будет включать около 200 параболических антенн, а также более 130 000 дипольных антенн, которые напоминают рождественские елки.

Таким образом, эффективная область телескопа, способная принимать радиосигналы из космоса, будет сотни тысяч квадратных метров. Это обеспечит SKA беспрецедентную чувствительность и разрешение при изучении небесных объектов.

Телескоп сможет идентифицировать очень слабые радиосигналы, которые поступают из космических источников, расположенных в миллиардах световых лет от Земли, включая излучение, которое появилось в первые несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.

Одной из основных задач SKA будет отслеживание истории появления и распространения водорода – наиболее распространенного элемента во вселенной. Телескоп сможет обнаружить присутствие водорода в пространстве в эпоху, которая предшествовала появлению первых звезд из газовых облаков.