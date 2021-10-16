В Австралии нашли около полутонны героина в контейнерах с керамической плиткой

Наркотики нашли в контейнерах с керамической плиткой, которую отправили из Малайзии в Мельбурн. Груз предназначался для австралийского предприятия и прибыл в порт Мельбурна 29 сентября этого года.

Таможенники осмотрели контейнер и обнаружили 1290 упаковок с красной маркировкой, характерной для героина. Проверка вещества показала, что это действительно героин.

Партию доставили на промышленный участок недалеко от аэропорта Тулламарин в Мельбурне 7 октября.

Обвинения по этому делу 14 октября предъявили гражданину Малайзии, ему грозит пожизненное заключение. Мужчину заключили под стражу, он должен предстать перед судом в январе следующего года.