В Австрии сообщили о задержании украинца, разыскиваемого за хищение €9 млн

45-летнего украинца, которого разыскивали в связи с хищениями кредитных средств в 2012–2014 годах, намерены экстрадировать в Украину из Австрии, где его задержали, пишет Kurier.

В столице Австрии Вене задержали 45-летнего украинца, который находился в розыске в связи с хищением в Украине €9 млн кредитных средств. Об этом 15 октября сообщило местное издание Kurier.

Задержание проводили следователи Венского государственного управления уголовной полиции.

По данным издания, бывший украинский банкир скрывался в Вене с 2014 года, на его арест был выдан международный ордер в связи с делом о хищениях в Украине в период с 2012-го по 2014 год.

Kurier пишет, что задержанного поместили в тюрьму и вскоре экстрадируют в Украину.

Мужчина "сбежал за границу после преступления и использовал поддельные проездные документы", отмечает австрийское издание.

Фамилию задержанного Kurier не называет.

Известно, что в Австрии находится бывший владелец украинского "VAB Банка", 46-летний бизнесмен Олег Бахматюк, которого подозревают в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, выданного в октябре 2014 года. 13 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заочно сообщило ему о подозрении. По версии НАБУ, в 2014 году, через 40 дней после предоставления кредита, НБУ признал "VAB Банк" неплатежеспособным, 1,2 млрд грн банк регулятору не вернул. Бахматюк был самым крупным акционером "VAB Банка". Бахматюк называет обвинения в свой адрес необоснованными, аргументируя такую позицию тем, что кредит, выданный банку, использовали по назначению.