В Австрии за два дня жертвами схода лавин стали девять человек

В пятницу погибли семь человек, в субботу – еще двое.

Телеканал отмечает, что в районе Тироля после сильных снегопадов сошли десятки лавин.

По данным ORF, сразу пять человек погибли из числа лыжной группы, которая шла под руководством горного гида. После обвала снежной глыбы шириной около 400 метров погибли австрийский гид и четыре туриста из Швеции. Выжил только 43-летний турист, которого засыпало снегом только частично, и он сумел вызвать помощь.

Также 4 января погибла пара лыжников: мужчина в возрасте 60 лет и 61-летняя женщина. Они не вернулись после прогулки на вершину горы, и впоследствии их тела нашли спасатели.

Для спасения попавших под лавины использовали вертолеты.

5 января два человека были насмерть погребены под лавинами, которых в этот день было зафиксировано больше, чем накануне.

Лавинная опасность в этом районе остается.