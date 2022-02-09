В Бангладеш на строительстве АЭС за 11 дней умерли пять россиян

Первый из умерших, 48-летний Алексей Барченко, скончался 28 января в медицинском центре неподалеку от города Ишварди, где он проходил лечение. 2 февраля во сне умер 40-летний Алексей Шакиров, 5 февраля после внезапной болезни скончался 48-летний Павел Щукин, работавший инженером-механиком: он лечился в той же больнице, что и Барченко.

В тот же день умер 59-летний Василий Толмасов – его тело обнаружили у дверей квартиры в жилом комплексе, где живут россияне, занятые в строительстве АЭС. 6 февраля в этом же жилкомплексе нашли мертвым 45-летнего Александра Воротникова.

Начальник полицейского участка Ишварди Асадуссаман отметил, что по итогам вскрытия тел умерших ничего подозрительного обнаружено не было. Известно, что один из россиян страдал от заболевания сердца, другой употреблял наркотики.