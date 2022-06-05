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В Бангладеш в результате пожара и взрыва погибли не менее 49 человек, сотни пострадали

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Инцидент произошел на складе с 4 тыс. контейнеров
Инцидент произошел на складе с 4 тыс. контейнеров
Фото: ЕРА

Вечером 4 июня в городе Ситакунда на юго-востоке Бангладеш начался пожар на складе для западных ретейлеров, в результате чего взорвались контейнеры с химикатами. Об этом со ссылкой на местную власть проинформировало 5 июня AFP.

Возгорание произошло среди контейнеров в том числе с одеждой, когда взорвались химические вещества, в районе склада были пожарные, журналисты и волонтеры, пишет агентство.

Известно о смерти как минимум 49 человек и ранении более чем 300. Чтобы спасать пострадавших, из отпусков вышли отдыхавшие медики.

Ожидается, что число погибших будет больше, так как еще не все тела вытащены из-под обломков разрушенного объекта.

Среди погибших – журналисты, которые в момент взрыва вели прямую трансляцию пожара в Fаcebook.

Пожар продолжали тушить и 5 июня, очевидцы рассказали, что из-за огня ночное небо было окрашено в ярко-оранжевый цвет.

Начальник отдела пожарной охраны Реазул Карим сообщил, что погибли по меньшей мере семь пожарных, еще как минимум четверо считались пропавшими без вести.

По предварительным данным, взорвалась перекись водорода, причины инцидента изучаются.

AFP объясняет, что около 90% торгового оборота Бангладеш включает одежду, в том числе для H&M, Walmart и других заказчиков.

Теги: Бангладеш, пожар, взрыв, смерть, журналисты, химикаты, медики, погибшие, ранение, одежда, водород
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