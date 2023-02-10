В Беларуси двух "рельсовых партизан" приговорили к 22 годам тюрьмы

В ночь на 30 марта 2022 года белорусские силовики задержали троих "железнодорожных партизан" из Бобруйска – Дмитрия Климова, Владимира Аврамцева и Евгения Минкевича.

Климову и Аврамцеву предъявили обвинение сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Беларуси:

В итоге Климова и Абрамцева приговорили к 22 годам тюрьмы.

Минкевича судили по ст. 406 Уголовного кодекса (несообщение о преступлении). Его приговорили к полутора годам тюрьмы, однако освободили от года наказания на основании закона Беларуси "Об амнистии в связи с Днем народного единства". С учетом времени нахождения под стражей наказание считается отбытым.

Контекст:

После того как Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля, в том числе с территории Беларуси, люди, которых называли "рельсовыми партизанами", пытались помешать поездам с российской военной техникой двигаться в сторону Украины.

Одного из "рельсовых партизан" Виталия Мельника, которому белорусские силовики прострелили колени, в декабре 2022 года приговорили к 16 годам тюрьмы.