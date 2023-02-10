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В Беларуси двух "рельсовых партизан" приговорили к 22 годам тюрьмы

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Аврамцев (слева) и Климов (справа) получили 22 года, Минкевич (посредине) полтора, но был освобожден от наказания
Аврамцев (слева) и Климов (справа) получили 22 года, Минкевич (посредине) – полтора, но был освобожден от наказания
Фото: spring96.org

Могилевский областной суд 10 февраля вынес приговор трем белорусам, которых задержали со стрельбой за якобы "теракт" на железной дороге. Двое из них получили 22 года тюрьмы, пишут "Могилевские ведомости" и правозащитный центр "Весна".

В ночь на 30 марта 2022 года белорусские силовики задержали троих "железнодорожных партизан" из Бобруйска – Дмитрия Климова, Владимира Аврамцева и Евгения Минкевича.

Климову и Аврамцеву предъявили обвинение сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Беларуси:

  • ч. 3 ст. 289 – террористический акт, совершенный организованной группой;
  • ч. 2 ст. 290-4 – участие в организации для осуществления террористической деятельности;
  • ч. 1 ст. 356 – государственная измена;
  • ч. 4 ст. 309 – умышленное выведение из строя транспортного средства или средств связи;
  • ч. 2 ст. 406 – несообщение о преступлении.

В итоге Климова и Абрамцева приговорили к 22 годам тюрьмы.

Минкевича судили по ст. 406 Уголовного кодекса (несообщение о преступлении). Его приговорили к полутора годам тюрьмы, однако освободили от года наказания на основании закона Беларуси "Об амнистии в связи с Днем народного единства". С учетом времени нахождения под стражей наказание считается отбытым.

Контекст:

После того как Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля, в том числе с территории Беларуси, люди, которых называли "рельсовыми партизанами", пытались помешать поездам с российской военной техникой двигаться в сторону Украины.

Одного из "рельсовых партизан" Виталия Мельника, которому белорусские силовики прострелили колени, в декабре 2022 года приговорили к 16 годам тюрьмы.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Беларусь, тюрьма, партизаны, приговор, поезда, обвинение, силовики
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