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В Беларуси заявили, что не могут обслуживать свой долг в долларах и евро из-за санкций

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В минфине заявили, что Беларусь перечисляла платежи за счет средств в долларах и евро на отдельный текущий счет
В минфине заявили, что Беларусь перечисляла платежи за счет средств в долларах и евро на отдельный текущий счет
Фото: pixabay.com

Беларусь не может обслуживать свой долг выплатами в евро и долларах из-за санкций со стороны США и Европейского союза – в связи с заявлением Всемирного банка о переводе займов, предоставленных Беларуси, в статус необслуживаемых. Об этом сообщили в министерстве финансов Беларуси.

"В настоящее время в отношении национального банка Республики Беларусь, который является платежным агентом правительства Республики Беларусь, со стороны ЕС и США введены санкционные ограничения, не позволяющие производить расчеты в евро и долларах США",  говорится в сообщении.

В Беларуси заявили о принятии постановления, которым предусмотрен временный порядок исполнения обязательств по внешним госзаймам, привлеченным от Международного банка реконструкции и развития (МБРР), Европейского банка реконструкции и развития, Северного инвестиционного банка, в белорусских рублях.

Минфин отметил, что Беларусь в апреле – октябре исполняла "в полном объеме и в установленные сроки" обязательства по соглашениям о займах, заключенным между страной и МБРР.

Беларусь перечисляла платежи за счет средств в иностранной валюте, сообщили в министерстве, на отдельный текущий счет в белорусских рублях, открытый в ОАО "АСБ Беларусбанк".

Контекст:

17 октября Всемирный банк поместил все кредиты МБРР, выданные или гарантированные Беларуси, в статус неработающих. В банке заявили, что это было предпринято в соответствии с процедурой, согласно которой все кредиты МБРР, предоставленные стране или гарантированные ею, становятся неработающими, если платеж по любому кредиту просрочен более чем на шесть месяцев.

Теги: США, Беларусь, евро, инвестиции, санкции, валюта, доллар, экономика, правительство, выплаты, финансы, ограничения, МБРР, Минфин, ЕС
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