В Беларуси заявили, что не могут обслуживать свой долг в долларах и евро из-за санкций

В минфине заявили, что Беларусь перечисляла платежи за счет средств в долларах и евро на отдельный текущий счет Фото: pixabay.com

"В настоящее время в отношении национального банка Республики Беларусь, который является платежным агентом правительства Республики Беларусь, со стороны ЕС и США введены санкционные ограничения, не позволяющие производить расчеты в евро и долларах США", – говорится в сообщении.

В Беларуси заявили о принятии постановления, которым предусмотрен временный порядок исполнения обязательств по внешним госзаймам, привлеченным от Международного банка реконструкции и развития (МБРР), Европейского банка реконструкции и развития, Северного инвестиционного банка, в белорусских рублях.

Минфин отметил, что Беларусь в апреле – октябре исполняла "в полном объеме и в установленные сроки" обязательства по соглашениям о займах, заключенным между страной и МБРР.

Беларусь перечисляла платежи за счет средств в иностранной валюте, сообщили в министерстве, на отдельный текущий счет в белорусских рублях, открытый в ОАО "АСБ Беларусбанк".