В Белом доме поселилась кошка, которая прервала предвыборную речь Джилл Байден

Кошку зовут Уиллоу.
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В Twitter-аккаунте питомцев Белого дома тоже сообщили о появлении первой кошки страны, там уточняется, что Уиллоу два года, ранее она жила на ферме.
Пресс-секретарь первой леди Майкл Ла Роса рассказал The New York Times, что в 2020 году эта кошка выпрыгнула на сцену во время выступления Джилл Байден в Пенсильвании и прервала ее предвыборную речь. В тот момент животное произвело большое впечатление на супругу Байдена, отметил он.
Увидев "непосредственную связь [кошки и будущей первой леди], владелец фермы понял, что Уиллоу принадлежит доктору Байдену".
* I used to be a farm cat, I think that’s pawbably code for stray. My meowmy @FLOTUS named me Willow from Willow Grove, PA where I was born. I got noticed by meowmmy Jill Biden after I jumped up on stage, and interrupted her remarks during a campaign stop in PA. #COTUS pic.twitter.com/wztuqzj7B2— The Oval Pawffice® * DOTUS Fans (@TheOvalPawffice) January 28, 2022
Как отмечает ВВС, это первая кошка в Белом доме за 13 лет – с тех пор, как в 2009 году умерла черная кошка Индия, которая почти 20 лет жила в семье Джорджа Буша – младшего.
У Байдена с супругой также есть овчарка Коммандер, которую паре подарили еще щенком в декабре 2021 года.
Когда в январе 2021 года Джо Байден стал президентом, у него жили две овчарки Чемп и Мейджор, а также кот Уинстон.
Мейджор был взят главой Байденом в 2018 году из приюта Delaware Humane Association (штат Делавэр, США). Судьба собаки сложилась непросто, у ее хозяина не было денег на ветеринара и он отказался от животного, сообщал NBC News.
Чемпа Байден купил у заводчика в Пенсильвании, имя псу было выбрано неслучайно. "Чемпион, когда тебя сбивают с ног, вставай", – так подбадривал Байдена его отец, когда у того было плохое настроение, сообщал The Washington Post.
Мейджор в 2021 году два раза покусал людей: в начале марта он укусил одного из охранников, собак пришлось отвезти в дом Байденов в Делавэре. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уточняла, что собак отсылают на время отъезда первой леди Джилл Байден и непременно вернут хозяевам. После дополнительной дрессировки собаки Байдена вернулись в Белый дом.
Байден говорил, что Мейджор – "милый пес", однако вскоре после возвращения Мейджор укусил сотрудника службы национальных парков США и тому потребовалась медицинская помощь.
В июне Чемп умер в 13-летнем возрасте, семейство Байденов, сообщив об этом, отметило, что пес всегда "хотел быть там, где мы, все сразу становилось лучше, когда он был рядом с нами".