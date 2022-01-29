В Белом доме поселилась кошка, которая прервала предвыборную речь Джилл Байден

Кошку зовут Уиллоу.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений First Lady Dr. Jill Biden (@flotus)

В Twitter-аккаунте питомцев Белого дома тоже сообщили о появлении первой кошки страны, там уточняется, что Уиллоу два года, ранее она жила на ферме.

Пресс-секретарь первой леди Майкл Ла Роса рассказал The New York Times, что в 2020 году эта кошка выпрыгнула на сцену во время выступления Джилл Байден в Пенсильвании и прервала ее предвыборную речь. В тот момент животное произвело большое впечатление на супругу Байдена, отметил он.

Увидев "непосредственную связь [кошки и будущей первой леди], владелец фермы понял, что Уиллоу принадлежит доктору Байдену".

* I used to be a farm cat, I think that’s pawbably code for stray. My meowmy @FLOTUS named me Willow from Willow Grove, PA where I was born. I got noticed by meowmmy Jill Biden after I jumped up on stage, and interrupted her remarks during a campaign stop in PA. #COTUS pic.twitter.com/wztuqzj7B2 — The Oval Pawffice® * DOTUS Fans (@TheOvalPawffice) January 28, 2022

Как отмечает ВВС, это первая кошка в Белом доме за 13 лет – с тех пор, как в 2009 году умерла черная кошка Индия, которая почти 20 лет жила в семье Джорджа Буша – младшего.

У Байдена с супругой также есть овчарка Коммандер, которую паре подарили еще щенком в декабре 2021 года.