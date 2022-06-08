В Берлине автомобиль врезался в толпу, есть жертвы. В 2016 году в этом месте террорист убил 13 человек

В 2016 году ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство" Фото: ЕРА

Полиция города в Twitter сообщает, что задержала человека, который, предположительно, был за рулем. Там пока не знают, был это преднамеренный наезд или несчастный случай.

Derzeit gibt es einen größeren Einsatz in der #Tauenzienstraße.

Ein Mann soll in eine Menschengruppe gefahren sein. Ob es sich um einen Unfall handelt oder vorsätzliches Handeln, ist noch nicht bekannt. Einsatzkräfte halten den Mann, der gefahren sein, soll vor Ort fest.

* tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) June 8, 2022

Инцидент произошел на площади Брайтшайдплац, неподалеку от мемориальной церкви кайзера Вильгельма и бульвара Курфюрстендамм.

На фотографиях с места происшествия виден серебристый Renault Clio, застрявший в витрине магазина.

Фото: ЕРА

Владелец кафе рядом с местом происшествия рассказал FOCUS Online, как машина пересекла тротуар, сбивая цветочные горшки, и врезалась в магазин.

"Я мельком увидел водителя – невысокого, полного, лысого мужчину. Они арестовали его. Я видел несколько раненых на земле, один из них был без сознания, его и других увезли спасатели на вертолете", – сказал он.

Deutsche Welle отмечает, что в декабре 2016 года на этой же площади террорист врезался на грузовике в рождественский базар. В результате теракта погибли 13 человек. Ответственность за теракт взяла на себя организация "Исламское государство".