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В Берлине автомобиль врезался в толпу, есть жертвы. В 2016 году в этом месте террорист убил 13 человек

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В 2016 году ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство"
В 2016 году ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство"
Фото: ЕРА

На западе Берлина (ФРГ) 8 июня автомобиль въехал в толпу людей. По данным полиции, один человек погиб, более 10 ранены, пишет FOCUS Online.

Полиция города в Twitter сообщает, что задержала человека, который, предположительно, был за рулем. Там пока не знают, был это преднамеренный наезд или несчастный случай.

Инцидент произошел на площади Брайтшайдплац, неподалеку от мемориальной церкви кайзера Вильгельма и бульвара Курфюрстендамм.

На фотографиях с места происшествия виден серебристый Renault Clio, застрявший в витрине магазина. 

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Владелец кафе рядом с местом происшествия рассказал FOCUS Online, как машина пересекла тротуар, сбивая цветочные горшки, и врезалась в магазин.

"Я мельком увидел водителя – невысокого, полного, лысого мужчину. Они арестовали его. Я видел несколько раненых на земле, один из них был без сознания, его и других увезли спасатели на вертолете", – сказал он.

Deutsche Welle отмечает, что в декабре 2016 года на этой же площади террорист врезался на грузовике в рождественский базар. В результате теракта погибли 13 человек. Ответственность за теракт взяла на себя организация "Исламское государство".

Контекст:

В декабре 2016 года грузовик, за рулем которого находился гражданин Туниса Анис Амри, врезался в толпу людей на рождественском базаре в центре Берлина. В результате теракта погибли 13 человек, по меньшей мере 67 были ранены. 23 декабря Амри был убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими.

Теги: Германия, ДТП, Берлин, полиция, авария, раненые, происшествия, погибшие
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