Полиция Берлина взяла под стражу водителя авто, который въехал в ворота резиденции Меркель

Полиция Берлина задержала водителя автомобиля, который сегодня утром врезался в ворота офиса канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в своем Twitter.
Мужчину взяли под стражу.
Полицейские проверяют, контролировал ли водитель движение машины во время столкновения.
Aktuell sind unsere Kolleg. gemeinsam mit der @bpol_b am #Bundeskanzleramt im Einsatz. Ein Auto steht am Tor des Gebäudes - Wir klären derzeit, ob der Fahrer dieses dagegen gesteuert hat. Er wurde in polizeilichen Gewahrsam genommen. Weitere Infos folgen.— Polizei Berlin (@polizeiberlin) November 25, 2020
* tsm
Издание Focus со ссылкой на агентство dpa. написало, что в результате инцидента один человек получил легкие травмы, ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия.
На фото с места происшествия, которое обнародовало агентство, видно, как полиция осматривает автомобиль, на котором белой краской написано: "Остановите политику глобализации". На другой стороне была надпись "Проклятые убийцы детей и стариков".