В Болгарии родился ребенок с антителами к COVID-19. Об этом 18 января сообщает болгарское агентство BNR.
28-летняя женщина попала в больницу города Пазарджик с высокой температурой и кашлем. Медики выявили у беременной пациентки коронавирус.
Из-за изменений в плаценте и замедления роста плода вследствие болезни врачи решили сделать кесарево сечение. Новорожденному провели тест на антиген, который показал, что ребенок уже сталкивался с коронавирусом.
Сейчас врачи планируют провести ему количественный тест на антитела.
По данным медиков, ребенок на данный момент здоров, однако после выписки он останется под их наблюдением.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает заболеваемость, в Болгарии к 18 января подтвердили почти 212 тыс. случаев болезни. Умерло 8483 человека, более 156 тыс. – выздоровели.