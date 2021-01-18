Мать ребенка, родившегося с антителами к COVID-19, во время беременности была инфицирована коронавирусом.

По данным медиков, ребенок здоров, однако после выписки останется под их наблюдением Фото: depositphotos.com

В Болгарии родился ребенок с антителами к COVID-19. Об этом 18 января сообщает болгарское агентство BNR.

28-летняя женщина попала в больницу города Пазарджик с высокой температурой и кашлем. Медики выявили у беременной пациентки коронавирус.

Из-за изменений в плаценте и замедления роста плода вследствие болезни врачи решили сделать кесарево сечение. Новорожденному провели тест на антиген, который показал, что ребенок уже сталкивался с коронавирусом.

Сейчас врачи планируют провести ему количественный тест на антитела.

По данным медиков, ребенок на данный момент здоров, однако после выписки он останется под их наблюдением.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает заболеваемость, в Болгарии к 18 января подтвердили почти 212 тыс. случаев болезни. Умерло 8483 человека, более 156 тыс. – выздоровели.