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В Бразилии мужчина с топором напал на детсад. Убиты четверо детей

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Четверо детей погибли в результате атаки на детский сад
Четверо детей погибли в результате атаки на детский сад
Фото: EPA

Четверо детей погибли и еще пятеро получили ранения в результате нападения мужчины с топором на детский сад в городе Блюменау на юге Бразилии 5 апреля. Об этом сообщили CNN Brazil и Reuters.

По данным местной полиции, убитым – трем мальчикам и девочке – было от пяти до семи лет.

Четверо из пострадавших детей в возрасте от трех до пяти лет находились на лечении в больнице, их состояние оценивалось как стабильное, а пятый ребенок получил легкие травмы.

Подозреваемый мужчина был арестован. В полиции сообщили, что 25-летний подозреваемый перепрыгнул через ограждение на детскую площадку детского сада Cantinho Bom Pastor, прежде чем напасть на детей.

По словам местных властей, подозреваемый сбежал после того, как учителя встали на защиту детей, а позже сам сдался полиции. 

В полиции также рассказали, что нападавший ранее прибегал к насилию и наркотикам и зарезал своего отчима в марте 2021 года.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: полиция, Бразилия, арест, нападение, лечение, пострадавшие, ребенок, ранение, детский сад, мужчины, убитые
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