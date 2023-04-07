В Бразилии мужчина с топором напал на детсад. Убиты четверо детей

По данным местной полиции, убитым – трем мальчикам и девочке – было от пяти до семи лет.

Четверо из пострадавших детей в возрасте от трех до пяти лет находились на лечении в больнице, их состояние оценивалось как стабильное, а пятый ребенок получил легкие травмы.

Подозреваемый мужчина был арестован. В полиции сообщили, что 25-летний подозреваемый перепрыгнул через ограждение на детскую площадку детского сада Cantinho Bom Pastor, прежде чем напасть на детей.

По словам местных властей, подозреваемый сбежал после того, как учителя встали на защиту детей, а позже сам сдался полиции.

В полиции также рассказали, что нападавший ранее прибегал к насилию и наркотикам и зарезал своего отчима в марте 2021 года.