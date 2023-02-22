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В Британии пилот летел с умершим коллегой, потому что подумал, что тот пошутил

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В Британии пилот не понял, что его коллега умер во время полета
В Британии пилот не понял, что его коллега умер во время полета
Фото: pixabay.com

Британский пилот продолжил полет после того, как у его второго пилота случилась остановка сердца. Он подумал, что коллега притворяется спящим, говорится в опубликованном в феврале 2023 года отчете отдела расследования авиационных происшествий. Отмечается, что инцидент произошел в июне 2022 года.

В документе говорится, что летный инструктор умер во время совместного полета с другим квалифицированным пилотом. Пилоту удалось благополучно посадить самолет. Вскрытие показало, что инструктор умер от острой сердечной недостаточности. 

Отделение по расследованию авиационных происшествий расследовало инцидент в Блэкпуле, чтобы извлечь уроки из происшествия.

В отчете сказано, что по воспоминаниям пилота, во время руления он нормально разговаривал с коллегой. Он сказал инструктору, что будет держать самолет против ветра для проверки мощности. Инструктор ответил: "Выглядит хорошо, сзади ничего нет". Далее пилот не помнил, говорил ли инструктор что-нибудь еще после этого момента.

В какой-то момент у инструктора запрокинулась голова. Пилот хорошо знал коллегу и думал, что он просто притворяется, что вздремнул, говорится в отчете. Поэтому он продолжил движение. Затем он нормально приземлился на взлетно-посадочной полосе и начал рулежку. В это время его коллега продолжал лежать головой на плече. Пилот понял, что что-то не так, и подал сигнал специальным службам.

Экипаж, который работал на перроне, пришел на помощь. Медицинская бригада скорой помощи, базирующаяся в аэропорту, попыталась реанимировать инструктора, но не смогла его спасти.

Вскрытие показало, что инструктор умер от острой сердечной недостаточности.

Теги: Великобритания, самолет, авиация, происшествия, пилот
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