В Британии пилот летел с умершим коллегой, потому что подумал, что тот пошутил

В Британии пилот не понял, что его коллега умер во время полета Фото: pixabay.com

В документе говорится, что летный инструктор умер во время совместного полета с другим квалифицированным пилотом. Пилоту удалось благополучно посадить самолет. Вскрытие показало, что инструктор умер от острой сердечной недостаточности.

Отделение по расследованию авиационных происшествий расследовало инцидент в Блэкпуле, чтобы извлечь уроки из происшествия.

В отчете сказано, что по воспоминаниям пилота, во время руления он нормально разговаривал с коллегой. Он сказал инструктору, что будет держать самолет против ветра для проверки мощности. Инструктор ответил: "Выглядит хорошо, сзади ничего нет". Далее пилот не помнил, говорил ли инструктор что-нибудь еще после этого момента.

В какой-то момент у инструктора запрокинулась голова. Пилот хорошо знал коллегу и думал, что он просто притворяется, что вздремнул, говорится в отчете. Поэтому он продолжил движение. Затем он нормально приземлился на взлетно-посадочной полосе и начал рулежку. В это время его коллега продолжал лежать головой на плече. Пилот понял, что что-то не так, и подал сигнал специальным службам.

Экипаж, который работал на перроне, пришел на помощь. Медицинская бригада скорой помощи, базирующаяся в аэропорту, попыталась реанимировать инструктора, но не смогла его спасти.

Вскрытие показало, что инструктор умер от острой сердечной недостаточности.