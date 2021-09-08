В Британии полностью привились от коронавируса 80% граждан старше 16 лет

В Великобритании сделали 91,8 млн прививок от коронавируса Фото: EPA

Всего в стране сделали 91,8 млн прививок, 48 млн человек (88%) получили первую дозу вакцины, 43,5 млн (80%) – полностью привиты.

Самый высокий уровень вакцинации первой дозой в Шотландии – там ее получили 90,8%, вторую – 82,3%. А самый высокий уровень полностью привитого населения в Уэльсе – 84,4%, первую дозу получили 90,6%.

В Англии первую дозу получили 88,6%, вторую – 79,7%; в Северной Ирландии один укол сделали 86,2%, полностью привились – 78,5%.