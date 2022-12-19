В Центральноафриканской республике сгорел комплекс зданий Евросоюза. Два дня назад там покушались на человека Пригожина

Люди при пожаре не пострадали Фото: ANADOLU AGENCY (FR) / Twitter

По его словам, пострадавших нет. Карпентер не назвал возможных причин возгорания.

Les bâtiments de la délégation de l’UE à Bangui ont été ravagés par un incendie cette nuit. Personne a été blessé. Nous remercions tous nos partenaires pour leur patience pendant la période de réorganisation de nos services. Merci pour votre attention. — Douglas Darius Carpenter * (@UEDouglasCarp) December 19, 2022

На опубликованном Anadolu фото видно, что здания сильно повреждены огнем.

Les bâtiments de la délégation de l’UE à Bangui ont été ravagés par un incendie dans la nuit de dimanche à lundi, a annoncé Douglas Darius Carpenter, ambassadeur de l'UE en République centrafricaine et représentant de l'UE à la CEMAC.https://t.co/gKsp9yDLDr — ANADOLU AGENCY (FR) (@aa_french) December 19, 2022

"Радио Свобода" отмечает, что пожар произошел спустя несколько дней после предполагаемого покушения на главу культурного центра "Русский дом" в Банги Дмитрия Сытого. Министерство иностранных дел России назвало это террористическим актом, призванным помешать "успешному развитию сотрудничества" ЦАР и РФ.

Meduza пишет, что Сытого связывали с главой действующей в ЦАР ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. В 2020 году Сытый попал под американские санкции в качестве сотрудника структур Пригожина.

После покушения Пригожин заявил на подконтрольной странице в "ВКонтакте", что в руках у Сытого взорвалась полученная им посылка. Владелец "Вагнера" обвинил в организации покушения "французов", которые хотят, чтобы "русские убирались из Африки".