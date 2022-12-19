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В Центральноафриканской республике сгорел комплекс зданий Евросоюза. Два дня назад там покушались на человека Пригожина

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Люди при пожаре не пострадали
Люди при пожаре не пострадали
Фото: ANADOLU AGENCY (FR) / Twitter

В столице Центральноафриканской республики Банги в ночь с 18-го на 19 декабря сгорел комплекс зданий представительства Европейского союза. Об этом в Twitter сообщил посол ЕС в ЦАР Дуглас Карпентер.

По его словам, пострадавших нет. Карпентер не назвал возможных причин возгорания. 

На опубликованном Anadolu фото видно, что здания сильно повреждены огнем.

"Радио Свобода" отмечает, что пожар произошел спустя несколько дней после предполагаемого покушения на главу культурного центра "Русский дом" в Банги Дмитрия Сытого. Министерство иностранных дел России назвало это террористическим актом, призванным помешать "успешному развитию сотрудничества" ЦАР и РФ.

Meduza пишет, что Сытого связывали с главой действующей в ЦАР ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. В 2020 году Сытый попал под американские санкции в качестве сотрудника структур Пригожина.

После покушения Пригожин заявил на подконтрольной странице в "ВКонтакте", что в руках у Сытого взорвалась полученная им посылка. Владелец "Вагнера" обвинил в организации покушения "французов", которые хотят, чтобы "русские убирались из Африки".

Контекст:

ЦАР – бывшая колония Франции. До прошлой недели там оставался небольшой контингент французских войск, но 15 декабря было объявлено о завершении их миссии.

По данным расследований, в ЦАР присутствуют боевики ЧВК "Вагнер", а структуры Пригожина имеют в стране большое влияние. Международные правозащитные организации и местные противники властей обвиняют россиян в различных преступлениях, совершенных в стране, в том числе во внесудебных расправах и пытках, пишет "Радио Свобода".

Теги: Россия, пожар, Африка, ЦАР, Вагнер, Евросоюз, Евгений Пригожин, ЧВК
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