В центре Иерусалима автомобиль въехал в толпу, есть раненые

По данным издания, водителя застрелил один из людей, находившихся на улице. За рулем был 39-летний житель восточного Иерусалима, который ранее не задерживался полицией, но страдал психическим заболеванием.

В результате наезда автомобиля на толпу пешеходов пять человек получили ранения, среди пострадавших – мужчина 70 лет, он в тяжелом состоянии. Еще одна женщина с среднем состоянии, три человека ранены легко, говорится в сообщении. Все пострадавшие госпитализированы.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступавший в этот день на церемонии Дня памяти в Иерусалиме, через несколько минут после нападения назвал атаку террористическим актом.

"Эти теракты осуществляются в расчете на то, что нас выкорчуют отсюда, если бы они могли, то убили бы нас всех", – цитирует его The Jerusalem Post.