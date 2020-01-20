Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В Чехии произошел пожар в доме для людей с инвалидностью, погибли восемь человек

Во время пожара в доме-интернате для людей с ограниченными возможностями в чешском городе Вейпрти находились около 40 человек, сообщили в местной полиции.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В результате пожара трамированы не менее четырех человек, двое их которых находятся в тяжелом состоянии
В результате пожара трамированы не менее четырех человек, двое их которых находятся в тяжелом состоянии
Фото: HZS Ústeckého kraje / Twitter

Утром 19 января в чешском городе Вейпрти поизошел пожар в доме-интернате для людей с ограниченными возможностями, в результате которого погибло восемь человек. Об этом пресс-служба местной полиции проинформировала в Twitter. 

По данным правоохранителей, 32 человека эвакуировали, четверо были травмированы. Пожар тушили семь подразделений.

 Аварийная служба объявила чрезвычайную ситуацию. На месте происшествия сообщалось о 30 пострадавших, сообщает iRozоhlas. Председатель дома Петр Вагаши вечером 19 января рассказал, что госпитализированы были пять человек.

По его словам, один из них сейчас в коме находится в реанимации, еще один – в тяжелом состоянии. Остальным оказали помощь и отпустили. 

Вагаши отметил, что все погибшие – мужчины. 

Как пишет издание, пожар вспыхнул в помещении для отдыха. Причина пока неизвестна.

Теги: Чехия, пожар, инвалидность, пострадавшие, погибшие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Мисс Украина 2018" Гузь показала декольте крупным планом
"Мисс Украина 2018" Гузь показала декольте крупным планом
Полякова улетела в Мексику на свой день рождения
Полякова улетела в Мексику на свой день рождения
Versace отказался от использования кожи кенгуру в производстве своих вещей
Versace отказался от использования кожи кенгуру в производстве своих вещей
"Все будет скромно и пройдет в небольшом кругу". Пассия Павлика рассказала о грядущей свадьбе
"Все будет скромно и пройдет в небольшом кругу". Пассия Павлика рассказала о грядущей свадьбе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS