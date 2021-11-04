В Дании взяли под арест российское научно-исследовательское судно

"При бункеровке на рейде порта Скаген датскими властями было задержано научно-исследовательское судно (НИС) "Академик Иоффе" Института океанологии имени Ширшова Российской академии наук, изъяты судовые документы. Арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью НИС "Академик Иоффе", – говорится в сообщении.

Российские дипломаты подчеркнули, что судно плавает под российским флагом и находится в собственности государства РФ.

Агентство РБК, ссылаясь на судебные документы, объясняет, что арест судна связан с иском канадской компании One Ocean Expeditions к владельцу "Академика Иоффе" и процедурой банкротства.

One Ocean Expeditions ранее арендовала судно и считает, что судовладелец не выполнил свои обязательства, что привело к финансовым трудностям компании, а в итоге и к банкротству. Канадская компания брала в аренду "Академик Иоффе" в 2018 году для туристических экспедиций, но после того, как судно село на мель, компания-фрахтовщик Terragelida из Кипра забрала его в Россию, а затраты One Ocean Expeditions составили $6,5 млн, в основном это были возвраты денег участникам отмененных круизов.

One Ocean Expeditions судится с Terragelida, требуя возместить ущерб. По подсчетам компании, это $6,5 млн издержек из-за севшего на мель судна, $12,5 млн издержек из-за отозванных судов в Россию и дополнительный ущерб бизнесу, пишет РБК.

"Радио Свободы" отмечает, что судно "Академик Иоффе" построено в 1988 году в Финляндии, оборудовано излучателем гидроакустических сигналов, который может опускаться через шахту в корпусе в воду. Судно используется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане. Они проводятся для океанологии, но могут иметь и военное назначение.