В день выхода в свет книги племянницы Трампа продано почти 1 млн экземпляров

Издательство Simon & Schuster, которое приобрело права на книгу племянницы президента США Мэри Трамп "Слишком много и никогда не хватает. Как моя семья создала самого опасного человека в мире", допечатает тираж из-за повышенного спроса на книгу.

В первый день выхода в продажу книги о президенте США Дональде Трампе "Слишком много и никогда не хватает. Как моя семья создала самого опасного человека в мире", написанной его племянницей Мэри Трамп, было распродано около миллиона экземпляров. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на издателя книги Simon & Schuster.

По данным издательства, 14 июля в США было продано 950 тыс. экземпляров, включая предварительные заказы, а также аудио- и цифровые версии. Книга также возглавляет чарты продаж Amazon в Канаде и Австралии.

Simon & Schuster решили допечатать тираж.

В Белом доме назвали мемуары Мэри Трамп "книгой лжи".

Мэри Трамп, которой сейчас 55 лет, – дочь старшего брата Дональда Трампа. Фред Трамп – младший умер в 1981 году в возрасте 42 лет от сердечного приступа, вызванного осложнениями от алкоголизма. В книге, по данным The Daily Beast, Мэри Трамп обвиняет своего деда Фреда Трампа и дядю Дональда Трампа в причастности к смерти отца. По ее мнению, страдавшему от алкоголизма мужчине не уделяли необходимого внимания.

Младший брат президента Роберт ранее подал в суд, чтобы помешать выходу книги в свет. Теперь Мэри Трамп и ее представителям запрещается публиковать, печатать или распространять текст книги, однако она может "предоставлять описание или воспоминания любому другому человеку". Запрет не распространяется на издательский дом Simon and Schuster.

В книге Мэри рассказала, что Трамп страдает от многочисленных психологических расстройств.

Трамп был избран президентом США в ноябре 2016 года, 20 января 2017-го состоялась его инаугурация. Он намерен баллотироваться на второй срок. Его главным соперником, вероятно, станет экс-вице-президент США Джо Байден, представляющий Демократическую партию.