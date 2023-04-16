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В Ереване на открытии чемпионата Европы по тяжелой атлетике подожгли флаг Азербайджана. В Баку отреагировали

 
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Инцидент с флагом в НОК Азербайджана назвали "варварским актом"
Инцидент с флагом в НОК Азербайджана назвали "варварским актом"
Фото: ЕРА

14 апреля в столице Армении Ереване во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике выбежавший на сцену мужчина поджег находившийся там флаг Азербайджана и унес его прочь. Видео инцидента опубликовал Euronews.

Внесенный флаг на сцене держала участница представления, мужчина отобрал флаг у нее.

На ролике видно, что его пытались остановить уже на выходе со сцены.

После произошедшего сборная Азербайджана снялась с турнира и уехала из Армении.

Euronews отмечает, что официальные лица Армении сообщили, что поджигателем флага был сотрудник общественного телевидения Армении, "которого пригласили на церемонию открытия". После инцидента его доставили в полицейский участок, но отпустили без предъявления обвинений.

Инцидент прокомментировал в Twitter спикер МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Осуждаем сожжение национального флага Азербайджана. [...] Вызывает беспокойство тот факт, что организаторы не предприняли никаких мер безопасности против подобных акций ненависти. Виновные должны быть соответственно наказаны", – написал дипломат.

В НОК Азербайджана произошедшее назвали в Facebook "варварским актом", который ограничивает участие спортсменов в квалификации на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

"Государственный флаг Азербайджанской Республики был демонстративно сожжен официально аккредитованным лицом на церемонии открытия чемпионата. [...] Политизация спорта абсолютно неприемлема, и мы осуждаем подобные нападки на наших спортсменов и страну", – говорится в посте.

В Баку поступок назвали "человеконенавистническим" и подчеркнули, что на церемонии присутствовал премьер-министр Армении.

"Восторженная реакция армянской общественности, представление человека, совершившего этот поступок, как героя являются очевидными примерами национальной ненависти, расизма, ксенофобии и азербайджанофобии. Это также полностью противоречит благородным ценностям и принципам спорта, способствующим миру и взаимопониманию между людьми", – заявили в НОК Азербайджана.

Ведомство призвало Европейскую федерацию тяжелой атлетики ввести санкции против Армении в связи с "неспособностью Армении обеспечить безопасность спортсменов и проводить подобные международные спортивные мероприятия".

https://www.facebook.com/nocazerbaijan/posts/pfbid027rDpb33VxEWBTNLpkKVxvtvcyJBn48rHhKCdwzktb2jwZfN1v8oHP34yMFpAQzJZl

Контекст:

Инцидент произошел на фоне вражды Армении и Азербайджана в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе.

видео

Видео: euronews / YouTube
Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: спорт, Армения, Азербайджан, НОК, флаг, чемпионат, Ереван, спортсмены, дипломаты, тяжелая атлетика, церемония, открытие, турнир
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