Политолог Юнус: Обеспечив победу Украины, мы обеспечим будущее человечества. Как пробка от шампанского, русские уйдут из Карабаха, Грузии, Армении и Приднестровья

"Обеспечив победу Украины сегодня, мы обеспечим будущее человечества, и мы обеспечим будущее моего родного Азербайджана, потому что, как пробка от шампанского, русские уйдут из Карабаха, из Грузии, из Армении, из Приднестровья – совсем. Тогда уже тема постсоветского пространства исчезнет. Тогда будет совершенно другой мир. Поэтому мы должны будем говорить спасибо стране, которая это сделала", – сказал он.
Юнус подчеркнул, что необходимо соблюдать принципы территориальной целостности и суверенитета всех государств.
"Я вот, например, защищаю принципы. Я не молдаванин, но я же защищаю Молдову. Я не украинец и даже не грузин. Но я защищаю Приднестровье, потому что это территория Молдовы. Защищаю вас, потому что это ваша территория – Крым и Донбасс. Абхазия и Южная Осетия – это территория Грузии, Карабах – это территория Азербайджана. Эта карта есть в Организации Объединенных Наций. Но когда кто-то начинает говорить: "Нет, вы знаете, здесь есть нюансы" – и начинает объяснять, ты начинаешь беситься. Ты начинаешь [спрашивать]: "Как такое может быть? Мы защищаем территориальную целостность, суверенитет или же мы защищаем личные интересы?" – сказал он.
26 февраля телеканал "Россия" опубликовал интервью президента РФ Владимира Путина, в котором тот заявил, что у стран Запада "одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть – РФ". При этом он отметил, что в случае развала России российский народ может исчезнуть.
В этот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что "фрагментация России является процессом, который уже идет".
По мнению бывшего российского вице-премьер-министра, близкого соратника экс-президента РФ Бориса Ельцина Михаила Полторанина, в случае распада "первой смоется Тува вместе с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу", после этого от России могут отделиться Чечня, Дагестан и Дальний Восток.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказывал мнение, что Россия не распадется после того, как потерпит поражение в войне против Украины.