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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Политолог Юнус: Обеспечив победу Украины, мы обеспечим будущее человечества. Как пробка от шампанского, русские уйдут из Карабаха, Грузии, Армении и Приднестровья

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Юнус: После победы Украины будет совершенно другой мир
Юнус: После победы Украины будет совершенно другой мир
Фото: Ramis Yunus / Facebook

После победы Украины над Россией исчезнет понятие постсоветского пространства. Такое мнение живущий в США азербайджанский политолог Рамиз Юнус высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Обеспечив победу Украины сегодня, мы обеспечим будущее человечества, и мы обеспечим будущее моего родного Азербайджана, потому что, как пробка от шампанского, русские уйдут из Карабаха, из Грузии, из Армении, из Приднестровья – совсем. Тогда уже тема постсоветского пространства исчезнет. Тогда будет совершенно другой мир. Поэтому мы должны будем говорить спасибо стране, которая это сделала", – сказал он.

Юнус подчеркнул, что необходимо соблюдать принципы территориальной целостности и суверенитета всех государств.

"Я вот, например, защищаю принципы. Я не молдаванин, но я же защищаю Молдову. Я не украинец и даже не грузин. Но я защищаю Приднестровье, потому что это территория Молдовы. Защищаю вас, потому что это ваша территория – Крым и Донбасс. Абхазия и Южная Осетия – это территория Грузии, Карабах – это территория Азербайджана. Эта карта есть в Организации Объединенных Наций. Но когда кто-то начинает говорить: "Нет, вы знаете, здесь есть нюансы" – и начинает объяснять, ты начинаешь беситься. Ты начинаешь [спрашивать]: "Как такое может быть? Мы защищаем территориальную целостность, суверенитет или же мы защищаем личные интересы?" – сказал он.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

26 февраля телеканал "Россия" опубликовал интервью президента РФ Владимира Путина, в котором тот заявил, что у стран Запада "одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть – РФ". При этом он отметил, что в случае развала России российский народ может исчезнуть. 

В этот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что "фрагментация России является процессом, который уже идет".

По мнению бывшего российского вице-премьер-министра, близкого соратника экс-президента РФ Бориса Ельцина Михаила Полторанина, в случае распада "первой смоется Тува вместе с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу", после этого от России могут отделиться Чечня, Дагестан и Дальний Восток.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказывал мнение, что Россия не распадется после того, как потерпит поражение в войне против Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, российская агрессия, война России против Украины, Рамиз Юнус
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