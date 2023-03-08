Политолог Юнус: Обеспечив победу Украины, мы обеспечим будущее человечества. Как пробка от шампанского, русские уйдут из Карабаха, Грузии, Армении и Приднестровья

"Обеспечив победу Украины сегодня, мы обеспечим будущее человечества, и мы обеспечим будущее моего родного Азербайджана, потому что, как пробка от шампанского, русские уйдут из Карабаха, из Грузии, из Армении, из Приднестровья – совсем. Тогда уже тема постсоветского пространства исчезнет. Тогда будет совершенно другой мир. Поэтому мы должны будем говорить спасибо стране, которая это сделала", – сказал он.

Юнус подчеркнул, что необходимо соблюдать принципы территориальной целостности и суверенитета всех государств.

"Я вот, например, защищаю принципы. Я не молдаванин, но я же защищаю Молдову. Я не украинец и даже не грузин. Но я защищаю Приднестровье, потому что это территория Молдовы. Защищаю вас, потому что это ваша территория – Крым и Донбасс. Абхазия и Южная Осетия – это территория Грузии, Карабах – это территория Азербайджана. Эта карта есть в Организации Объединенных Наций. Но когда кто-то начинает говорить: "Нет, вы знаете, здесь есть нюансы" – и начинает объяснять, ты начинаешь беситься. Ты начинаешь [спрашивать]: "Как такое может быть? Мы защищаем территориальную целостность, суверенитет или же мы защищаем личные интересы?" – сказал он.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube