ГОРДОН
 
 
МИР

Военные Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах, сообщается о погибших

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Ереване утверждают, что стреляли по бойцам, занимавшимся инженерными работами
В Ереване утверждают, что стреляли по бойцам, занимавшимся инженерными работами
Фото: mil.am

11 апреля министерства обороны Армении и Азербайджана сделали заявления, в которых обвинили противоположную сторону в обострении конфликта и стрельбе с жертвами.

"Около 16.00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по военнослужащим ВС РА, проводившим инженерные работы в районе общины Тех [Сюникской области]. Армянская сторона прибегла к ответным действиям. По предварительным данным, с армянской стороны есть жертвы и раненые", – сообщили в Ереване.

В Баку заявили, что "подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии на лачинском направлении".

"В результате совершенной противником провокации стали шехидами (погибли. – "ГОРДОН") и получили ранения военнослужащие азербайджанской армии. [...] Подразделения азербайджанской армии принимают адекватные ответные меры", – объяснили в минобороны Азербайджана.

Позже ведомство сообщило о трех погибших бойцах азербайджанской армии, отмечает azadliq.org.

Армянская сторона объявила, что четыре военнослужащих погибли и шесть получили ранения, подчеркивает "Радио Азатутюн".

"Около двух недель назад азербайджанская армия вырыла траншею на полях села Тех, армянская сторона начала поблизости инженерные работы, а власти Армении заявили, что ведут на месте переговоры об отходе азербайджанских войск за линию границы", – говорится в сообщении.

В связи с событиями в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном регулярно происходят конфликты с применением оружия. Последний такой случай был 5 марта.

Контекст:

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. Нагорный Карабах на международном уровне признан частью Азербайджана.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы военный конфликт, который продолжался полтора месяца. Стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. В ходе конфликта, как отметило Radio Free Europe / Radio Liberty, погибло около 7 тыс. человек.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместились 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять три района – Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский.

Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев утверждал, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.

В сентябре 2022 года ситуация в регионе опять обострилась. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. В ходе столкновений погибло около 300 человек. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил 15 сентября, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: армия, стрельба, военные, граница, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, провокации, Баку, Ереван, обстрелы, конфликт, военнослужащий, погибшие, ранение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Когда следует выбросить тушь для ресниц и купить новую. Советы экспертов
Когда следует выбросить тушь для ресниц и купить новую. Советы экспертов
Галина ГРИШИНА
  Самая лучшая глазурь для паски, которая не липнет к рукам и не крошится при нарезке. Рецепт из простых продуктов
  Самая лучшая глазурь для паски, которая не липнет к рукам и не крошится при нарезке. Рецепт из простых продуктов
Галина ГРИШИНА
Украинская группа Machete выступит в РФ. Ее основатель Малый, который замалчивает войну против Украины, удаляет комментарии украинцев
Украинская группа Machete выступит в РФ. Ее основатель Малый, который замалчивает войну против Украины, удаляет комментарии украинцев
Галина ГРИШИНА
В России написали на Ахеджакову донос в Генпрокуратуру
В России написали на Ахеджакову донос в Генпрокуратуру
Галина ГРИШИНА
Названы вещи, которые должны быть в гардеробе мужчин старше 50 лет
Названы вещи, которые должны быть в гардеробе мужчин старше 50 лет
Галина ГРИШИНА
Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса переехал в РФ и удалил свой аккаунт в сети. Ранее российские оккупанты уничтожили его дом и офис в Киеве
Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса переехал в РФ и удалил свой аккаунт в сети. Ранее российские оккупанты уничтожили его дом и офис в Киеве
Галина ГРИШИНА
Садоводы назвали сорта абрикоса, которые наиболее устойчивы к монилиозу
Садоводы назвали сорта абрикоса, которые наиболее устойчивы к монилиозу
Галина ГРИШИНА
Объемный декор в одном стиле. Дизайн маникюра от французского мастера. Пять вариантов
Объемный декор в одном стиле. Дизайн маникюра от французского мастера. Пять вариантов
Мишина показала парную фотосессию с сыном. Фото
Мишина показала парную фотосессию с сыном. Фото
Вкусный салат из пекинской капусты, яиц и свежих огурцов. Простой рецепт
Вкусный салат из пекинской капусты, яиц и свежих огурцов. Простой рецепт
Галина ГРИШИНА
Как защитить деревья от муравьев. Надежный способ без химикатов
Как защитить деревья от муравьев. Надежный способ без химикатов
Как можно использовать масло из рыбных консервов. Лайфхак
Как можно использовать масло из рыбных консервов. Лайфхак
35-летняя Никитюк снялась в белых облегающих шортах и топе
35-летняя Никитюк снялась в белых облегающих шортах и топе
ДТП с участием Остапа Ступки. В театре Франко рассказали, что будет с ролями актера
ДТП с участием Остапа Ступки. В театре Франко рассказали, что будет с ролями актера
Галина ГРИШИНА
Как подобрать стрижку по форме лица. Советы стилиста
Как подобрать стрижку по форме лица. Советы стилиста
Как легко натереть имбирь. Проверенный лайфхак от эксперта
Как легко натереть имбирь. Проверенный лайфхак от эксперта
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как сложилась личная жизнь Dzidzio и Slavia спустя два года после расставания. Причины развода и правда о романе артиста с кумой Цибульской (54056) G
2
Модный эксперт назвала цвет, которого стоит избегать женщинам старше 50 лет (43116)
3
Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе (40551)
4
Мишина показала живот на зеркальном селфи-снимке. Фото (39802)
5
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео (37265)
6
Профилактика монилиоза. Садовод рассказал, чем в апреле повторно обработать абрикосы, чтобы собрать хороший урожай (35811)
7
"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе (35477)
8
Михаил Поплавский после 30 лет руководства Университетом культуры заявил о передаче полномочий (28504) Актуально
 
 
 
 