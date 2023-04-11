Военные Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах, сообщается о погибших

"Около 16.00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по военнослужащим ВС РА, проводившим инженерные работы в районе общины Тех [Сюникской области]. Армянская сторона прибегла к ответным действиям. По предварительным данным, с армянской стороны есть жертвы и раненые", – сообщили в Ереване.
В Баку заявили, что "подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии на лачинском направлении".
"В результате совершенной противником провокации стали шехидами (погибли. – "ГОРДОН") и получили ранения военнослужащие азербайджанской армии. [...] Подразделения азербайджанской армии принимают адекватные ответные меры", – объяснили в минобороны Азербайджана.
Позже ведомство сообщило о трех погибших бойцах азербайджанской армии, отмечает azadliq.org.
Армянская сторона объявила, что четыре военнослужащих погибли и шесть получили ранения, подчеркивает "Радио Азатутюн".
"Около двух недель назад азербайджанская армия вырыла траншею на полях села Тех, армянская сторона начала поблизости инженерные работы, а власти Армении заявили, что ведут на месте переговоры об отходе азербайджанских войск за линию границы", – говорится в сообщении.
В связи с событиями в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном регулярно происходят конфликты с применением оружия. Последний такой случай был 5 марта.
В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. Нагорный Карабах на международном уровне признан частью Азербайджана.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы военный конфликт, который продолжался полтора месяца. Стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. В ходе конфликта, как отметило Radio Free Europe / Radio Liberty, погибло около 7 тыс. человек.
В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместились 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять три района – Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский.
Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев утверждал, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.
В сентябре 2022 года ситуация в регионе опять обострилась. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. В ходе столкновений погибло около 300 человек. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил 15 сентября, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня.