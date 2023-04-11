Военные Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах, сообщается о погибших

В Ереване утверждают, что стреляли по бойцам, занимавшимся инженерными работами Фото: mil.am

"Около 16.00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по военнослужащим ВС РА, проводившим инженерные работы в районе общины Тех [Сюникской области]. Армянская сторона прибегла к ответным действиям. По предварительным данным, с армянской стороны есть жертвы и раненые", – сообщили в Ереване.

В Баку заявили, что "подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии на лачинском направлении".

"В результате совершенной противником провокации стали шехидами (погибли. – "ГОРДОН") и получили ранения военнослужащие азербайджанской армии. [...] Подразделения азербайджанской армии принимают адекватные ответные меры", – объяснили в минобороны Азербайджана.

Позже ведомство сообщило о трех погибших бойцах азербайджанской армии, отмечает azadliq.org.

Армянская сторона объявила, что четыре военнослужащих погибли и шесть получили ранения, подчеркивает "Радио Азатутюн".

"Около двух недель назад азербайджанская армия вырыла траншею на полях села Тех, армянская сторона начала поблизости инженерные работы, а власти Армении заявили, что ведут на месте переговоры об отходе азербайджанских войск за линию границы", – говорится в сообщении.

В связи с событиями в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном регулярно происходят конфликты с применением оружия. Последний такой случай был 5 марта.